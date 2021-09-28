Google отключил миллионы смартфонов со старой версией Android

Компания Google решила отключить от своих сервисов смартфоны с устаревшими версиями Android. Об этом сообщает Лайф ру со ссылкой на блог IT-гиганта.

Владельцы миллионов таких устройств не смогут с 27 сентября пользоваться почтой Gmail, видеосервисом YouTube, картами Google Maps и другими фирменными приложениями. Ограничения затронут смартфоны на версии 2.3.7 и ниже — у них будет отображаться сообщение об ошибке. Чтобы возобновить возможность использования сервисов IT-гиганта, придётся приобрести гаджет под управлением Android 3.0 и новее.

Ранее, 6 сентября, компания WhatsApp заявила, что сервис перестанет работать на устаревших устройствах на базе iOS и Android с 1 ноября текущего года. Речь идет об Android-смартфонах с версией Android 4.0.4 и iPhone с iOS 9 и ниже.

Компания порекомендовала перейти на поддерживаемое устройство или сохранить историю чатов до этой даты.

30 июня в Google анонсировали нововведения для Android-смартфонов. В американской корпорации хотят полностью перевести свой магазин приложений Google Play на формат AAB. По итогам обновления софт будет занимать на 15–20% меньше памяти устройства.