Путин поручил выплатить всем пенсионерам по 10 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин в ходе встречи в воскресенье с представителями партии «Единая Россия» предложил в этом году дополнительно разово выплатить всем российским пенсионерам по 10 тысяч рублей. Единовременная выплата коснется всех пенсионеров, в том числе работающих, и военных, передают СМИ.

Российские власти продолжают попытки деньгами из бюджета подкрепить рейтинг «Единой России», которая подходит к сентябрьским думским выборам с минимальным уровнем одобрения за последние 15 лет.

— По отдельным категориям государство должно предпринимать прямые шаги поддержки. К таким категориям, безусловно относятся военнослужащие и приравненные к ним. Поэтому, думаю будет справедливым осуществить единовременную выплату военнослужащим по результатам этого года. В среднем — 15 тыс. руб. Это должно касаться всех военнослужащих, — сказал Путин.

Кроме того, он отметил, что существующая программа повышения пенсий ежегодно на 1 тыс. руб. сейчас не позволяет покрывать инфляцию, достигшую 6,5%.

— Сейчас эта предусмотренная тысяча все-таки инфляцией «подъедается». Тем более, для пожилых людей она даже побольше, потому что у них другая структура потребления — они не так часто ездят за границу, не покупают дорогих машин, вещей премиум-класса. По тому набору продуктов и предметов, которые они приобретают, для них инфляция выше, чем 6,5%. Поэтому этой тысячи, которую мы предусмотрели, на мой взгляд, недостаточно. Поэтому я бы попросил «Единую Россию», когда она сформирует фракцию в думе, определенным образом отреагировать и предлагаю дополнительно осуществить разовую выплату пенсионерам в размере 10 тыс. рублей, — добавил президент.

Вслед за пенсионерами дополнительную помощь от государства получат закредитованные граждане-получатели соцпособий, в том числе с детьми, которым в августе уже выплачивается по 5 тысяч рублей.