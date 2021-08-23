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Стоимость аренды квартир к концу года может вырасти на 10%

  • 23/08/2021, 10:59
Аналитики экосистемы недвижимости «Метр квадратный» (входит в Группу ВТБ) оценили тенденции на рынке аренды Москвы.

Новости компанийЭксперты отмечают, что после периода охлаждения прошлого года ставки на аренду жилой недвижимости вернулись к допандемийным значениям, а за счет растущего спроса на бюджетное жилье по итогам года они могут вырасти в пределах 10%.

«В прошлом году на рынке аренды наблюдалось охлаждение и даже некоторая стагнация цен из-за перехода многих сотрудников компаний и студентов ВУЗов на удаленку. Однако ставки аренды снизились не на 20-25%, как звучало в прогнозах экспертов, а в пределах 8%, причем бюджетных объектов это коснулось в наименьшей степени», – комментирует генеральный директор экосистемы «Метр квадратный» Вячеслав Дусалеев.

Спрос на рынке арендной недвижимости стал восстанавливаться текущим летом на фоне массовой вакцинации и последовательного снятия ограничений. Стоимость аренды на дешевые однокомнатные, двухкомнатные квартиры и апартаменты выросла до 10% в сравнении с летом 2020 года, а цена более дорогих объектов недвижимости практически не изменилась. В целом ставка аренды в Москве вернулась к допандемийному уровню конца 2019 года. Одновременно с этим число предложений на столичном рынке год к году выросло на 40%.

Аналитики «Метра квадратного» отмечают потенциал для дальнейшего роста арендных ставок, который может достигнуть 8-10% по итогам года. Связано это с рядом факторов, стимулирующих спрос. В частности, аренда жилья может стать вновь привлекательнее ипотеки с финансовой точки зрения.

«Изменение условий льготной госпрограммы снизило доступность покупки квартир в новостройках столицы и сместило фокус внимания покупателей на вторичное жилье. На фоне роста ключевой ставки ценовые параметры по ипотеке к концу года могут повыситься до уровня 9% или даже выше. При значениях выше 10% стоимость обслуживания долга по ипотеке может превысить ставку аренды (для сопоставимых квартир)», – отмечает Вячеслав Дусалеев.

Среди других драйверов роста стоимости аренды недорогого жилья эксперт выделил отмену в Москве обязательного перевода 30% сотрудников на удаленный режим работы. Причем даже при сохранении гибридного режима работы, многие арендаторы станут искать более комфортные для работы квартиры.

Дополнительными факторами роста арендных ставок являются временно смягченные требования к пребыванию трудовых мигрантов в России, действующие как минимум до 30 сентября, а также начало учебного года, к которому студенты должны вернуться в ВУЗы. По оценкам участников рынка аренды, уже в начале августа был зафиксирован всплеск спроса со стороны учащихся, что обусловлено опытом 2020 года, когда к началу сентября на Московском рынке ощущался дефицит бюджетных объектов.

В других крупных городах страны стоимость аренды также постепенно возвращается к допандемийным значениям. С опережением растут ставки аренды только на курортах, что связано с пока еще сохраняющимися ограничениями на зарубежные поездки. Однако с окончанием отпускного сезона цены должны будут скорректироваться.

Фото: pixabay.com автор: ArtisticOperations

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Регионы: Россия

Теги : новости рынка Метр квадратный ВТБ аренда жилья


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