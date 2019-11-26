Пять новосибирских компаний получили господдержку при содействии АИР

Конкурс инвестиционных проектов на территории Новосибирской области для предоставления мер государственной поддержки в 2019 году прошел в соответствии с новыми правилами, сообщили в пресс-службе Агентства инвестиционного развития (АИР).

Проекты оценивались по количественным и качественным показателям, каждый из которых имеет балльное значение. Среди показателей — объем инвестиционных вложений, срок окупаемости, количество создаваемых новых рабочих мест и др. Проекты, преодолевшие установленную планку по баллам, признавались победителями.

Всего государственная поддержка была одобрена для 10 предприятий, в том числе для 5 компаний, сопровождаемых Агентством инвестиционного развития Новосибирской области. Общая сумма поддержки для этих компаний составит 1,2 млрд рублей, они будут получать налоговые льготы и субсидии от 3 до 7 лет.

Отмечается, что проекты, курируемые АИР, получили поддержку в полном объеме от заявки. Направления этих проектов — создание объектов транспортно-логистической инфраструктуры, модернизация и расширение объектов здравоохранения.

Напомним, в 2019 году лимит налоговых льгот для инвестиционных проектов, реализация которых ведется на территории Новосибирской области, увеличен почти в шесть раз — с 850 млн до 5 млрд рублей в год.

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