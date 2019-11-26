Генподрядчик реконструкции аэровокзала Толмачёво определится в январе 2020 года

Приём заявок на участие в тендере на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция аэровокзального комплекса международных/внутренних воздушных линий международного аэропорта Новосибирск (Толмачево)» стартовал в понедельник, 18 ноября, сообщили в пресс-службе аэропорта. Итоги конкурса по выбору генерального подрядчика на строительство нового терминального комплекса планируется в январе 2020 года. Начальная цена контракта на строительно-монтажные работы — 13,5 млрд рублей. Работы должны быть завершены до 1 апреля 2022 года.

В настоящее время Группа компаний «Спектрум» завершила проектирование объекта «Реконструкция аэровокзального комплекса международных/внутренних воздушных линий международного аэропорта Новосибирск (Толмачево)».

Проект будет реализован к 2025 году в два этапа с завершением первого, основного, этапа общей площадью 56 тыс. кв. м в 2022 году. К 2022 году аэропорт рассчитывает увеличить пассажиропоток до 10 миллионов человек в год. Ориентировочная общая площадь аэровокзального комплекса после реализации двух этапов должна составить более 100 тыс. кв. м. На проектирование и строительство терминального комплекса планируется выделить порядка 20 млрд рублей частных инвестиций.

Отмечается. что помимо проекта строительства нового терминального комплекса планируется реконструкция обеих взлётно-посадочных полос. Кроме того, на территории аэропорта Толмачёво идёт строительство Логистического почтового центра Почты России общей площадью около 50 тыс. квадратных метров и производительностью до 1 млн обрабатываемых отправлений в сутки.

Фото с сайта аэропорта Толмачёво, предоставлено архитектурным бюро SPEECH