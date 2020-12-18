Пять российских приложений для точного земледелия вошли в ТОП лучших на рынке

Использование подобных приложений как в России, так и во всем мире, может увеличить урожайность на 10-15% и снизить себестоимость продукции на 25-40%. Первые три строчки рейтинга заняли компании Syngenta (1 место), OneSoil (2 место), Intterra (3 место). Российские приложения заняли в ТОПе сразу пять мест.

Технологические решения в области точного земледелия позволяют фермерам оптимизировать расход воды, удобрений, средств защиты растений, повысить урожайность, создать оптимальные условия для выращивания сельскохозяйственных культур, оперативно реагировать на изменения внешней среды. Как следствие, снижаются расходы фермерских хозяйств, увеличивается прибыль.

Позиции в рейтинге распределились следующим образом:

Cropio от Syngenta Agro AG (Швейцария)

OneSoil Scouting от компании OneSoil (Белоруссия)

SkyScout, разработанный компанией Intterra (Россия)

Агросигнал от компании Infobis (Россия) и ExactFarming, созданное ExactFarming Inc. (США)

АгроМон от AgroSoftware (Россия)

«GPS измерение площади полей» от Farmis (Литва) и «История поля» от компании Геомир (Россия)

«Да.помощник» от DigitalAgro (Россия)

— При формировании рейтинга учитывались следующие показатели: функциональность приложения — создание границ поля, анализ индекса NDVI и рекомендации, контроль работы на полях, технологические карты, прогноз урожайности и другие, всего 26 показателей, распространенность приложения, пользовательский опыт. Российские компании заняли в рейтинге сразу пять строчек, что отражает высокий уровень отечественных IT-решений, — отмечает Директор центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

В Российской Федерации из классических технологий точного земледелия распространены сервисы параллельного вождения, которые оптимизируют расход горюче-смазочных материалов и дают контроль над ходом посевных/уборочных работ, сервисы спутникового мониторинга посевов и мониторинга с помощью беспилотных летательных аппаратов — контроль индекса NDVI, карта подземных вод, оптимизация использования расходных материалов.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Фото: пресс-служба банка