В НГТУ НЭТИ открылось новое помещение Точки кипения

— Мы очень рады, что у нас появилось новое помещение! Во-первых, мы стали ближе к университету и к жителям Новосибирска. Во-вторых, это не только больше событий и мероприятий — новое помещение позволит проводить мероприятия разных форматов: совещания, рабочие встречи, стратегические сессии, онлайн-трансляции, разные гибридные форматы. В-третьих, мы сможем приглашать больше гостей и работать в режиме коворкинга. Студенты, преподаватели и все желающие могут прийти сюда и поработать», — цитирует руководителя Точки кипения НГТУ НЭТИ Кирилла Зубарева пресс-служба университета.

Для студентов НГТУ НЭТИ презентации своих передовых практик провели платформа #Контрукториум, Фонд «Технопарк Академпарка», технопарк № 1 в России Technospark.

Студенты НГТУ НЭТИ первые в России смогли прогуляться по производственным помещениям Technospark в форме виртуального тура. Запись виртуального тура доступна на канале Точки кипения.

Платформа «Конструкториум» объявила об открытии фонда поддержки молодежных инициатив в размере более 1 млрд рублей и призвала студентов НГТУ НЭТИ активно участвовать в подаче заявок на финансовую поддержку проектов.

На базе Точки кипения работает ядерная группа развития кампуса НГТУ НЭТИ. В ходе мероприятий открытия был объявлен конкурс проектов развития кампуса #StudentCortи презентованы 3 проекта развития территории кампуса.

— Формат Точки кипения оказался очень востребован. На примере созданной площадки в НГТУ НЭТИ мы видим, что формат действительно нашел себя: здесь проводят большое количество мероприятий разного формата, принимает участие большое количество участников, площадкой интересуется крупный бизнес не только из нашего региона, но и из других», — говорит министр науки и инновационной политики Новосибирской области Алексей Васильев.

Центральным событием череды мероприятий стала панельная дискуссия «Новое Левобережье 2023», посвященная преображению центральной части левого берега Новосибирска к Чемпионату мира по хоккею среди молодежных команд, который пройдет в нашем городе в 2023 году.

Фото предоставлено пресс-службой НГТУ НЭТИ