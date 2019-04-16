Пять санаториев региона примут участие в Казахстанской Международной выставке KITF 2019

C 17 по 19 апреля 2019 года в городе Алматы (Республика Казахстан) пройдет 19-я ежегодная Казахстанская Международная выставка «Туризм и путешествия», которая признана самой крупной профессиональной площадкой по туризму в Центральной Азии, сообщили в пресс-службе регионального правительства. На главном событии туристической отрасли Казахстана будут презентованы экспозиции от компаний более чем из 30 стран мира. В их числе – санатории Новосибирской области, готовые представить международному деловому сообществу свой передовой опыт в туриндустрии.

В одном из самых эффективных выставочных международных мероприятий в сфере туризма KITF 2019 примут участие пять компаний из Новосибирской области: ООО «Санаторий Рассвет», ООО «Парус-Резорт», ОАО «Санаторий «Доволенский», АО «Санаторий «Краснозерский», ООО «Санаторий «Озеро Карачи». Новосибирские компании совместно с зарубежными коллегами смогут оценить потребности рынка и интересы потребителей, изучить конкурентную среду и новые способы роста прибыли.

Отмечается, что KITF присвоен знак качества UFI (Всемирная ассоциация выставочной индустрии) за соответствие международным стандартам B2B площадки. Таким образом, у новосибирских компаний будут возможности для поиска новых деловых контактов и бизнес-партнеров, презентации своих преимуществ, а также лечебной, оздоровительной, профилактической продукции, сделанной на основе природных факторов Новосибирской области.

Фото: dovolensk.ru