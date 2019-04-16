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Страховку по военной ипотеке Промсвязьбанка теперь можно оформить онлайн

  • 16/04/2019, 12:29
Срок страхования составляет от 1 года до 7 лет с единовременной оплатой страховой премии.

Страховку по военной ипотеке Промсвязьбанка теперь можно оформить онлайнПАО «Промсвязьбанк» совместно с партнерами банка в части ипотечного страхования – «ВТБ Страхование» и СПАО «Ингосстрах» – запустил онлайн-сервис по оформлению имущественного страхования для клиентов по программам военной ипотеки. С 15 апреля сервис действует для компании «ВТБ-страхование», с 22 апреля появится возможность оформления онлайн-полиса компании «Ингосстрах».

Заказать онлайн-страховку по программе «Военная ипотека» можно прямо в день проведения сделки, весь процесс займет не более 10 минут. Таким образом, не требуется личное обращение в страховую компанию, предоставление документов по себе и предмету ипотеки. Срок страхования составляет от 1 года до 7 лет с единовременной оплатой страховой премии. Тариф за 1 год составит 0,105% от стоимости недвижимости, оплатить можно любой банковской картой.

С запуском онлайн-сервисов мы рассчитываем сделать выдачу ипотечного кредита максимально удобной для заемщиков, отмечает руководитель центра разработки ипотечных продуктов Промсвязьбанка Марина Заботина. Онлайн-страхование в день сделки по военной ипотеке значительно экономит время на оформление страховки, заемщику больше не нужно за несколько дней до сделки предварительно направлять документы страховщику, подтверждение приходит за считанные минуты.

Чтобы оформить полис онлайн, заемщику нужно зайти с мобильного телефона на сайт страховой компании и выбрать соответствующую опцию. После рассмотрения и одобрения заявки, которое займет несколько минут, клиент сможет оплатить страховку онлайн. Затем на электронную почту заемщика придет страховой полис, который нужно переслать специалисту, ведущему сделку.

Промсвязьбанк последовательно предлагает своим клиентам новые возможности дистанционного обслуживания, в том числе в таком виде кредитования, как ипотека. В 2018 году банк запустил сервис удаленного оформления кредита в офисе компании «Этажи». В ноябре 2018 года был запущен онлайн сервис, позволяющий клиентам заказать, оплатить и получить электронный отчет об оценке недвижимости, не выходя из дома. Электронный отчет об оценке можно использовать как для получения нового ипотечного кредита, так и для оформления закладной по кредиту, выданному на первичном рынке.

Подробнее с условиями ипотечных программ Промсвязьбанка вы можете ознакомиться на сайте.

Фото с сайта pixabay.com

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