Рабочие профессии

Рабочая профессия позволяет получить быстрый старт в жизни, работать на производственном предприятии, в сфере коммунального хозяйства или строительства. Существует множество специальностей, включая водителей, машинистов, маляров и каменщиков.

Описание рабочих профессий

Стоит отметить, что главное не только освоить специальность, но и регулярно обновлять полученные знания, а также практические навыки. Основной базой получаемого профессионального обучения можно назвать общероссийский классификатор, включающий перечень специальностей. Законодательно установлен диапазон классификация разрядов по выбранной специальности. В большинстве случаев предусмотрен разброс до 6-го разряда, а на мастерских должностях в плоть – до 7-8.

Возможно, не только совершенствование в своей специальности, но и карьерный рост в выбранном сегменте. Для освоения смежных отраслей предусмотрена https://ooo-ado.ru/stm_lms_course_category/perepodgotovka-po-rabochim-professiyam/ переподготовка по рабочим профессиям, которая позволяет получить полноценные знания по смежному направлению.

Рабочие специальности можно изучить в образовательных центрах или в средних специальных учебных заведениях. Начальные знания и практический опыт можно получить непосредственно в производственных условиях.

Рабочие специальности в сфере строительства

Данная сфера нуждается в новых кадрах на постоянной основе. Можно выделить следующие востребованные профессии в строительстве:

Штукатур-маляр. Специалист обеспечивает привлекательный вид здания, дает защиту от влаги и ветра. В работе используются несложные инструменты, такие как валики, шпатели, кисти, а также покрасочные пистолеты. Каменщик. Эта древняя специальность не теряет актуальности. От умения специалиста зависит правильность сборки железобетонных конструкций и заливки фундамента. В результате работа каменщика сказывается на устойчивости и внешнем облике постройки. Плиточник-облицовщик. Мастер должен профессионально класть кафель или керамическую плитку, а также панели из разных материалов. Специалисты учатся укладывать облицовочные материалы из искусственного или природного камня. В результате формируется окончательный вид любой постройки или помещения. Столяр. Специалист производит различные изделия из натурального сырья. Он делает двери, рамы, лестницы, корпусную мебель, производит паркет. Профессия востребована на строительных объектах, на мебельном производстве Сантехник. Он не только ремонтирует сантехнику и пробивает пробки в канализации. Специалист прокладывает инженерные сети, включая канализацию, водоснабжение и отопление.

Обратите внимание! Специалистов высокой квалификации привлекают к сложным работам. Они обеспечивают функциональность зданий, промышленных объектов и строительных площадок в зависимости от профиля.

Специалисты в промышленной сфере

На промышленном предприятии востребованы определенные категории рабочих:

Монтажник. Выполняет сборку и установку различных систем или конструкций. Направление включает свыше 30 профессий – установка электрических и сантехнических систем, монтаж линий связи. Монтажники высокого уровня занимаются сборкой металлических и железобетонных конструкций в авиа- и автостроении. Слесарь. Как правило, осуществляются работы по металлу. Можно получить должность на заводе или в ремонтной мастерской. Выполняется плановый и текущий ремонт, аппаратура поддерживается в рабочем состоянии. Токарь или фрезеровщик. Мастер работает на станках с разным вариантом управления. Фрезеровщик обрабатывает пазы, выемки и внутренние полости. Также он работает в металлическими, пластиковыми и деревянными заготовками. Наладчик оборудования. Специальность востребована, но требует подготовки. Благодаря грамотной настройке обеспечивается точность и длительность работы. Процесс происходит с применением станков с ЧПУ, компьютерных систем, измерительных устройств. Станочник. Такие специалисты ценятся в области деревообработки, а также на профильных заводах. При этом предусмотрена специализация по обработке дерева или металла.

Специальность рабочего на промышленном предприятии требует не только предварительно обучения. Здесь важно умение работать с конкретным оборудованием с автоматикой.

Специальности в добывающей сфере

Выделяют следующих рабочих:

Горнорабочий. Добывает уголь в забое шахты, разрушает крупные пласты угля. Это опасная работа, поэтому для нее характерна высокая оплата. Проходчик. Специалист укладывает металлические рельсы и трубы, крепления и сложную опалубку. Прокладчиков привлекают для строительства метрополитенов и тоннелей. Взрывник. Главной обязанностью является безопасная организация взрыва пород. Для этого специалист делает отверстия в нужных местах, производит расчеты направленности взрыва, нужное количество взрывчатки. Подземный электрослесарь. Мастер следит за исправностью и нормальным функционированием электрических систем. Механизмы остановятся, если появятся сбои в питании. Машинист выемочных машин. Приводятся в движение различные комбайны с навесным оборудованием. Специалист выполняет ремонт оборудования, задействованного на участке разрушения пластов различных пород. Они производят дробление и погрузку материала для последующей выемки на поверхность.

Специалисты проходят предварительное обучение и стажировку. В результате можно работать на опасных участках с использованием технологичного оборудования.

Рабочие в сельском хозяйстве и лесничестве

Здесь задействованы специалисты разного профиля:

Зоотехник. Специалист правильно ухаживает за скотом и птицами, следит за соблюдением норм питания и ухода. Механизатор. Это универсальный специалист, который работает с тракторами, комбайнами и автомобилями. Лесничий. Главным направлением становится защита лесных ресурсов и рациональное использование. Лесничий предупреждает заболевания зеленых насаждений, возможность возникновения возгорания. Садовник. Осуществляется работа в зеленом хозяйстве или профильных оранжереях. Специалист оформляет клумбы и газоны, подбирает семенной материал и готовит цветники, занимается рыхлением и прополкой грядок. В результате появляются качественные зеленые зоны для комфортного отдыха в городских условиях. Специалист в сфере добычи рыбы. Такие специалисты востребованы на судах рыболовов. Они чинят устройства для ловли рыбы промышленным способом. Специалисты производят сети и тралы. Обеспечивается эксплуатация механизмов, предназначенных для добычи и заготовки морепродуктов.

В результате освоения профессии рабочий может получить знания по будущей специальности. Обеспечивается возможность трудоустройства на сложных участках работы.

Где лучше учиться

Обучение на начальных этапах возможно в аккредитованных учебных центрах, таких как https://ooo-ado.ru, где можно освоить сложное направление за непродолжительный период времени. Происходит освоение как теоретической, так и практической составляющих.

В дальнейшем для получения высоких классов и занятия руководящих позиций нужно продолжить обучения. В этом случае желательно поступить в среднее специальное или высшее учебное заведение.

Кому подходят рабочие профессии

В большинстве случаев рабочие специальности выбирают мужчины, так как предстоит выполнять работу, связанную с тяжелыми нагрузками. Но существует и перечень профессий, которые могут освоить женщины. Среди них можно выделить швейное дело, специальность маляра.

Рабочая профессия подойдет практически каждому человеку, кто умеет и любит работать руками. Также потребуется определенный набор качеств:

ответственность;

дисциплинированность;

профессионализм;

способность выполнять монотонную работу.

Основным достоинством рабочих специальностей является востребованностью. Без таких сотрудников не могут нормально функционировать производственные предприятия. Существует спрос и на частных мастеров.

Сколько зарабатывают специалисты

Сегодня труд рабочих оценивается достойно. Среди самых высокооплачиваемых специалистов можно выделить машинистов крана, сварщиков и монтажников. В эту же категорию попадают инженеры техники, работники в области металлообработки и деревообработки.

При этом точная заработная плата зависит от разных факторов. Учитывается регион преимущественного проживания и готовность переехать, наличие дополнительной специальности, опыт и стаж работы.

Как построить карьеру

Работа каждого специалиста строится на присвоении квалификационных разрядов. Именно от них зависит сложность обязанностей и размер зарплаты. После учебы в колледже сразу предоставляется второй разряд. После получения опыта мастер может сдать экзамен, после чего категория повышается. В дальнейшем возможно получение руководящей должности среднего звена.

Перспективы профессий

Если в период 2000-х престиж рабочих специальностей сильно упал, сегодня ситуация улучшается. Самыми востребованными становятся специалисты, работающие с автоматическими системами и сложным оборудованием.

Такими образом, профессия рабочего является одной из самых востребованных. При этом нужно выбрать сферу деятельности и специальность. Именно от этого зависит сложность и опасность профессии, а также определяется размер заработной платы.