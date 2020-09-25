На прошедшей 23 сентября онлайн-встрече эксперты рассказали о программах поддержки экспортеров, изменениях на китайском рынке, доставке сборных грузов в Китай, фиксировании курса валют и сервисе «ВЭД-ассистент».

Руководитель территориального управления «Сибирь и Урал» АО «Российский экспортный центр» Елена Брагова презентовала список услуг, предоставляемых госинститутом развития несырьевого экспорта, в том числе в сотрудничестве с Банком «Левобережный» (ПАО).

— Страховое агентство ЭКСАР, входящее в группу РЭЦ, возмещает большую часть убытков от политических и коммерческих рисков. Его страховка является для Банка «Левобережный» альтернативой залогу. Мы готовы рассматривать сделки по кредитованию под залог страхового покрытия ЭКСАРа, — прокомментировал начальник валютного управления Банка «Левобережный» Денис Комогорцев.

Основатель SkyLex Group Людмила Федорова рассказала, какие 5 шагов надо предпринять, чтобы начать экспорт в Китай. По ее словам, работать на рынке Китая в 15 раз проще, чем в России, но нужно сформировать грамотную и четкую ассортиментную политику, политику дистрибуции и ценообразования.

— Уровень маржинальности рынка в Китае существенно выше, чем в России, — рассказывает Людмила Федорова. — Новозеландский мед на полках китайских магазинов стоит порядка 150-200 долларов за кг, в то время как закупочная цена у российского производителя – 6-8 долларов за кг. Представляете, какой объем денежной массы недополучают наши предприниматели из-за того, что боятся выходить на китайский рынок?!

Продолжил тему торговых отношений с Китаем управляющий партнер SkyLex Group в РФ Сергей Кулешов. Эксперт поднял вопрос логистики сборных грузов. Данная услуга позволяет не только сэкономить на доставке в Китай, но и возместить НДС даже с небольших экспортных поставок.

О снижении валютных рисков для экспортеров рассказал зам. начальника валютного управления Банка «Левобережный» Олег Ворошилов, сделав акцент на хеджировании с помощью финансовых инструментов. Самый простой, по его словам, способ зафиксировать курс – это валютный опцион пут (put), когда Банк за опционную премию страхует вас от снижения курса доллара. При исполнении опциона вы экономите на конвертации, поскольку Банк конвертирует доллары в рубли бесплатно, без комиссии.

Вторым способом фиксации курса является валютный коридор. Вместо уплаты опционной премии нужно разместить гарантийный депозит в размере 10-15% от объема сделки, по которому вам начислят доход по рыночной процентной ставке.

Завершила вебинар разработчик сервиса «ВЭД-ассистент» Наталья Кальченко. Сервис необходим, чтобы компания тратила как можно меньше времени на ведение учета по внешнеэкономическим сделкам. Одна из его основных функций – предупреждение нарушений валютного законодательства. Список услуг сервиса постоянно дополняется. По запросу клиентов в третьем квартале Банк реализует возможность формирования ведомости банковского контроля с ЭП без участия валютного контролера, а также сопоставления платежа и подтверждающего документа. Стандартная версия «ВЭД-Ассистент» рассчитана на любое количество пользователей и подключается бесплатно.

Фото: предоставлено организаторами