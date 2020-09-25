До конца года в Новосибирской области планируется ввести в эксплуатацию 2 пункта весогабаритного контроля

В правительстве Новосибирской области состоялось заседание Общественного совета Минтранса региона, сообщили в пресс-службе регионального минтранса. Как сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергей Ставицкий, в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году на территории региона планируется ввести в эксплуатацию 2 пункта весогабаритного контроля.

— В текущем дорожно-строительном сезоне проводятся работы на 95 участках автомобильных дорог. Завершены работы на 53 объектах, — отметил Сергей Ставицкий.

Также в 2020 году планируется установить 7 новых и планово списать 6 стационарных камер фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Прирост составит 1 единицу (всего в области 69 камер по итогам 2020 г.). Предполагается, что к 2024 г. в области будет функционировать 93 камеры.

Фото: пресс-служба регионального минтранса