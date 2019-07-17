Работы на пяти участках капремонтов теплосетей синхронизированы с проектом «Безопасные и качественные дороги»

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть проверил ход капитального ремонта участка магистральной теплосети по улице С. Шамшиных. Энергетики СГК контролируют соблюдение графика работ, чтобы вовремя передать объект дорожникам.

В 2019 году работы на 5 из 12 отрезков тепломагистралей, выбранных для капитального ремонта, синхронизированы с приоритетным проектом «Безопасные и качественные дороги». В начале августа дорожники должны выйти на ремонт дороги по ул. Фрунзе. Для этого подрядчики Сибирской генерирующей компании сейчас меняют отрезок трубопровода под проезжей частью ул. Фрунзе и проводят ремонт участков двух прилегающих к ней теплотрасс по ул С.Шамшиных и ул. Мичурина. Всего в рамках этого проекта энергетики заменят почти 400 метров трубопровода диаметром 500 мм и 248 метров — диаметром 1000 мм.

Директор Новосибирского филиала Андрей Колмаков доложил мэру, что для комфорта потребителей, подключенных к теплотрассе, на время ремонта смонтирована временная схема горячего водоснабжения. Также он отметил, что ближайшие несколько дней подрядчикам, возможно, придется работать круглосуточно, чтобы завершить ремонт в срок.

— Теплотрасса проложена в 1965 году, — сказал Андрей Колмаков. — Эти участки ни разу не перекладывали. Есть проект, есть паспорт объекта, но оценить весь масштаб работ мы можем только после разрытия. Поэтому иногда приходится прибегать к таким мерам.

Анатолий Локоть отметил, что надеется на понимание новосибирцев, которым производственный шум ночью может доставить неудобства. Он подчеркнул, что срыв графика ремонтов недопустим.

— Известная шутка: сначала мы асфальтируем дороги, потом роем и укладываем трубы, — сказал мэр. — Чтобы этого не было, мы планируем работу всех ведомств заранее, на весь летний период. Малейший срыв графиков приводит к рассогласованию работ и срыву сроков. А здесь предстоит ремонт по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги». Отставание недопустимо.

Добавим, всего подготовку теплосетевого комплекса Новосибирска к зиме в 2019 году СГК направила 720 млн рублей. В рамках ремонтной кампании энергетики заменят 5 км изношенных участков магистральных теплосетей.

Фото: пресс-служба СГК