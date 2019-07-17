Глава агентства недвижимости и предприниматель-таксист идут в мэры

Избирательная комиссия приняла документы ещё у двух претендентов на пост мэра Новосибирска. Один из них — замруководителя регионального отделения партии «Яблоко», директор агентства недвижимости «Республика» Дмитрий Холявченко, ранее выдвинутый региональной конференцией своих однопартийцев

— То, о чем так много спрашивали произошло — Холявченко подал документы на регистрацию в качестве кандидата в мэры Новосибирска, — пишет о себе кандидат на своей странице в соцсети.

Вторым претендентом, подавшим документы, стал выдвиженец «Родной партии», индивидуальный предприниматель Андрей Токарев.

Как рассказала в комментарии редакции координатор «Родной партии» в Новосибирской области Марина Тимонина, кандидатура Токарева была утверждена шестью участниками партийного собрания, на котором также присутствовали представитель минюста и избирательной комиссии Новосибирска. До собрания, по словам собеседника издания, предлагались ещё несколько кандидатур, но партийцы единогласно утвердили Токарева.

По словам партийного координатора, кандидат в своей программе намерен обозначить решение проблем экологии, развития зелёных зон и мест для спортивного отдыха.

— Родился и живу в Новосибирске, — рассказывает о себе Андрей Токарев. — У меня восемь лет педагогического стажа (первая преподавательская категория), но, чтобы кормить семью, пришлось стать водителем такси. Иду от простого народа, который меня поддержал, и ценю эту поддержку.

Напомним, выборы мэра Новосибирска состоятся 8 сентября. В настоящий момент, помимо указанных кандидатов, документы в избирком подали координатор штаба Навального Сергей Бойко (самовыдвижение), депутат горсовета Наталья Пинус («Российский общественный союз»), гендиректор ООО «Адвокат — плюс» Александр Гультяев («Партия возрождения России»), глава крестьянско-фермерского хозяйства Алексей Южанин («Партия социальных реформ»), замдиректора МКУ «Управление гражданской защиты Бердска» Александр Трушакин («Великое Отечество»), пенсионер Анатолий Бабаев (самовыдвижение), бывший вице-мэр Новосибирска Данияр Сафиуллин («Родина»), депутат заксобрания Дарья Украинцева («Зелёные»), управляющий ИП Везнер С.И. Андрей Везнер (Самовыдвижение), мэр Новосибирска Анатолий Локоть (КПРФ), депутат горсовета Евгений Лебедев (ЛДПР), экс-чиновник регионального правительства Виктор Козодой («Справедливая Россия»), предприниматель Сергей Проничев («Партия роста»), телеведущая Юлия Сапина («Гражданская платформа»), администратор МКУ «Музей Новосибирска» Олег Викторович («Партия дела»). Двое из кандидатов — Наталья Пинус и Данияр Сафиуллин уже получили свидетельства о регистрации.

Фото предоставлено Андреем Токаревым