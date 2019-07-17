Рекламодателям
 
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты

Глава агентства недвижимости и предприниматель-таксист идут в мэры

Счёт кандидатов на пост главы Новосибирска приближается к третьему десятку.
  • 17/07/2019, 15:00
Автор: Евгения Серёгина
Глава агентства недвижимости и предприниматель-таксист идут в мэры

Избирательная комиссия приняла документы ещё у двух претендентов на пост мэра Новосибирска. Один из них — замруководителя регионального отделения партии «Яблоко», директор агентства недвижимости «Республика» Дмитрий Холявченко, ранее выдвинутый региональной конференцией своих однопартийцев

 То, о чем так много спрашивали произошло  Холявченко подал документы на регистрацию в качестве кандидата в мэры Новосибирска,  пишет о себе кандидат на своей странице в соцсети.

Вторым претендентом, подавшим документы, стал выдвиженец «Родной партии», индивидуальный предприниматель Андрей Токарев.

Как рассказала в комментарии редакции координатор «Родной партии» в Новосибирской области Марина Тимонина, кандидатура Токарева была утверждена шестью участниками партийного собрания, на котором также присутствовали представитель минюста и избирательной комиссии Новосибирска. До собрания, по словам собеседника издания, предлагались ещё несколько кандидатур, но партийцы единогласно утвердили Токарева.

По словам партийного координатора, кандидат в своей программе намерен обозначить решение проблем экологии, развития зелёных зон и мест для спортивного отдыха.

 Родился и живу в Новосибирске,  рассказывает о себе Андрей Токарев.  У меня восемь лет педагогического стажа (первая преподавательская категория), но, чтобы кормить семью, пришлось стать водителем такси. Иду от простого народа, который меня поддержал, и ценю эту поддержку.

Напомним, выборы мэра Новосибирска состоятся 8 сентября. В настоящий момент, помимо указанных кандидатов, документы в избирком подали координатор штаба Навального Сергей Бойко (самовыдвижение), депутат горсовета Наталья Пинус («Российский общественный союз»), гендиректор ООО «Адвокат  плюс» Александр Гультяев («Партия возрождения России»), глава крестьянско-фермерского хозяйства Алексей Южанин («Партия социальных реформ»), замдиректора МКУ «Управление гражданской защиты Бердска» Александр Трушакин («Великое Отечество»), пенсионер Анатолий Бабаев (самовыдвижение), бывший вице-мэр Новосибирска Данияр Сафиуллин («Родина»), депутат заксобрания Дарья Украинцева («Зелёные»), управляющий ИП Везнер С.И. Андрей Везнер (Самовыдвижение), мэр Новосибирска Анатолий Локоть (КПРФ), депутат горсовета Евгений Лебедев (ЛДПР), экс-чиновник регионального правительства Виктор Козодой («Справедливая Россия»), предприниматель Сергей Проничев («Партия роста»), телеведущая Юлия Сапина («Гражданская платформа»), администратор МКУ «Музей Новосибирска» Олег Викторович («Партия дела»). Двое из кандидатов — Наталья Пинус и Данияр Сафиуллин уже получили свидетельства о регистрации.

Фото предоставлено Андреем Токаревым

Популярное с сайта

В Новосибирске появилась первая театральная студия для предпринимателей

17/07/2019, 17:10
Премьера любительского спектакля «Чайки» состоится 25 июля.
Экспортные поставки мороженого новосибирских производителей выросли на 40%

Экспортные поставки мороженого новосибирских производителей выросли на 40%

17/07/2019, 15:22
Больше всего мороженого (14 партий из 17) отправлено в Китайскую народную республику.

На мандат 12-го округа претендуют десять человек

17/07/2019, 13:30
Избирком принял документы на участие выборах более чем от десятка новосибирцев.

Актуальный разговор

Конкуренты прямо говорят: «Как только ты уйдешь, мы сразу поднимем свои цены на 40-50%»

Конкуренты прямо говорят: «Как только ты уйдешь, мы сразу поднимем свои цены на 40-50%»

Все материалы
Новости

Кандидаты в мэры продолжают «атаковать» горизбирком

17/07/2019, 18:53

Новосибирск вошел в рейтинг городов по загрязнению воздуха диоксидом азота

17/07/2019, 18:45

Новосибирская область подписала план мероприятий по развитию сотрудничества с Республикой Беларусь

17/07/2019, 18:28

НГТУ НЭТИ и НГОК создают образовательный кластер в сфере информационных технологий

17/07/2019, 18:14

Новосибирский вуз лишился аккредитации по нескольким направлениям

17/07/2019, 17:38

В Новосибирске появилась первая театральная студия для предпринимателей

17/07/2019, 17:10

Экспортные поставки мороженого новосибирских производителей выросли на 40%

17/07/2019, 15:22

На мандат 12-го округа претендуют десять человек

17/07/2019, 13:30

Организация и ее руководители привлечены к штрафу за нарушение антикоррупционного законодательства

17/07/2019, 13:09

Сельхозпроизводители Новосибирской области снизили цены

17/07/2019, 11:59

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Июль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска