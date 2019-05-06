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Работы по подготовке территории к строительству четвертого моста оценили в 306,2 млн рублей

Аукцион пройдет 24 мая 2019 года.
  • 06/05/2019, 11:15
Работы по подготовке территории к строительству четвертого моста оценили в 306,2 млн рублей

В Новосибирске пройдет электронный аукцион на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по подготовке территории. Мероприятия по охране окружающей среды. Шумозащитное остекление. Этап 0. Подготовительные работы по объекту: «Мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска. Этап 0. Подготовительные работы. Этап 1. Строительство мостового перехода через р. Обь. Этап 2. Строительство транспортной развязки в створе ул. Станиславского». Извещение о его проведении размещено на сайте Госзакупок.

Согласно документации, победитель аукциона обязан приступить к работам на следующий день после заключения контракта. Работы осуществляются поэтапно. Срок окончания выполнения работ -20 ноября 2019 года.

Место выполнения работ: Новосибирская область, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Станционная, ул. Большая, ул. 2-я Школьная, ул. Планировочная, ул. Путевая, ул. 1-я Подгорная, ул. Восточный поселок, ул. Стартовая, ул. 2-я Шоссейная, ул. 1-я Чулымская, Центральный округ, Красный проспект, ул. Серебренниковская, Октябрьский район, ул. Зыряновская, ул. Якушева, ул. Шевченко, ул. Большевистская.

Начальная цена контракта: 306.2 млн рублей. Источник финансирования — средства областного бюджета Новосибирской области.

Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе — 21 мая 2019 года. Дата проведения электронного аукциона — 24 мая 2019 года.

Фото с сайта most.nso.ru

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