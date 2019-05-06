В Новосибирске открывается вторая кофейня Skuratov Coffee

Вторая кофейня Skuratov Coffee в столице Сибири откроется 8 мая в 12:00 по адресу Советская, 18, сообщили в пресс-службе компании.

Специально для Новосибирска был разработан новый вкус эйр латте — Лемонграсс. Эйр латте очень полюбился новосибирцам, поэтому только в этом городе Skuratov Coffee ввели оригинальные вкусы эйр латте мокко и эйр латте лемонграсс.

— Интерьер кофейни задумывался, как творческая среда для молодых и современных жителей Новосибирска, он получился легким и минималистичным благодаря использованию простых и чистых материалов: фактуры осветленного бетона, потолка из оцинкованной стали и мебели естественного цвета. Помещения кофейни плавно перетекают из одного в другое благодаря единым материалам стен, пола и потолка, а также единой системе рассеянного освещения: светильники лежат в проволочных лотках с равными расстояниями между ними, что дает определенный ритм. Зонирование выполнено за счёт крупных элементов акцентных цветов, позволяющих не потеряться в воздушном пространстве, а обилие зелени дополняет интерьер ощущением уюта и свежести. Одну из стен расписал новосибирский художник Миша Мак, участник команды «Такнадо!», — рассказали в Skuratov Coffee.

В новом брю-баре будет около 100 посадочных мест.

Skuratov Coffee — лидеры среди сетей кофеен, которые не развиваются по франшизе, это сеть брю-баров из сибирского города Омска. Сами обжаривают зерно, варят натуральные сиропы, делают двойную закладку экспрессо на чашку и первыми привезли в Россию нитро кофе и эйр латте. Кофейня станет десятым брю-баром в Сибири, 21-м — в России и самой большой кофейней сети Skuratov Coffee. На трехстах квадратных метрах расположится обучающий класс для открытых каппингов и лекций и огромный бар для альтернативных методов заваривания и отдельный Cold Brew Room.

Сейчас в России работает 20 кофеен — в Омске, Москве, Казани, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Самаре.

Фото: предоставлено пресс-службой компании