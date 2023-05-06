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Работы в мае 2023 года в саду, огороде и цветнике по лунному календарю

  • 06/05/2023, 11:37
работы в огороде
Весна — самое ответственное время для садоводов и огородников. В это время закладываются основы будущего урожая.

Майские работы многие проводят, сверяясь с лунным календарем. Он подскажет, в какие дни лучше проводить посев, пересадку рассады, рыхление, обрезку деревьев и кустарников.

Хорошие дни: 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 14, 23, 24, 25 28, 29 мая.

Неудачные дни: 12, 19, 26 мая.

Работы в саду

По уходу за садом в мае проводят такие мероприятия:

  1. Пока не распустились почки, деревья и кусты обрабатывают инсектицидами.
  2. Проводят обрезку вымерзших и поврежденных веток и замазывают срезы садовым варом, подстригают живую изгородь. После обрезки необходимо порыхлить почву в приствольных кругах и замульчировать. Неподходящие дни — 6 и 9, а лучший — 10.
  3. После рыхления при необходимости размножают кусты смородины и крыжовника отводками. Выбирают подходящие ветки и укладывают их в бороздки, закрепляют шпильками и присыпают землей.
  4. Посадку и пересадку плодовых и ягодных культур проводят в первой декаде мая.
  5. 4 мая можно посадить декоративные растения, а саженцы деревьев и кустарников — 6.

В период цветения плодовым деревьям и кустарникам необходима подкормка:

  1. Под яблони и груши внесите суперфосфат и мочевину.
  2. Сливам необходим сернокислый калий и мочевина.
  3. Вишне потребуется подкормка настоем коровяка и золы.
  4. Крыжовник удобрите сернокислым калием.

Удобрения вносятся в соответствии с инструкцией.

В мае еще возможны заморозки, которые могут погубить цветущие растения. В этом случае плодов можно не дождаться. При угрозе заморозков рекомендуется воспользоваться одним из методов:

  1. Проводят дождевание. Это поможет сохранить растения при температуре до — 5 градусов.
  2. Организуют дымление, заранее подготовив солому или сухую листву. Дым хорошо предохраняет от холода.

Работы в огороде

Горячая пора для огородников предполагает следующие работы:

  1. Посадка картофеля. Для этого отлично подходит первая декада мая. Следует добавить в каждую лунку суперфосфат, золу и луковую шелуху для хорошего урожая и защиты от проволочника.
  2. В первые дни высаживают рассаду капусты ранних сортов в открытый грунт.
  3. В теплице высадку рассады помидоров, перцев и баклажанов проводят 2 мая. На грядки эти культуры высаживают, когда заморозков уже не ожидается. В средней полосе это вторая половина мая. Огурцы в открытый грунт сажают на неделю позже.
  4. В первой половине мая (на растущую луну) сажают бобовые культуры, овощи, пряные травы, высаживают холодостойкие цветы. Это же время подходит для прополки и прореживания моркови и свеклы.
  5. Перед полнолунием (16 мая) подкармливают и поливают высаженные растения.

Работы в цветнике

В первой половине мая активно сеют, сажают и пересаживают цветы. Лучшие дни для такой работы — с 1 по 3 мая и с 21 по 31 мая. Для луковичных и клубневых подходит время с 7 по 16 мая.

Цветущие многолетники подкармливают 7, 9 и 12 мая. Это необходимо сделать для хорошего цветения. В отсутствие дождей не стоит забывать о их поливе, а также прополке и рыхлении.

На убывающей луне можно заняться обустройством альпийской горки.

29 мая рекомендуется заняться посадкой цветущих кустарников и цветов и теплолюбивых декоративных культур.

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