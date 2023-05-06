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Идеальные даты для венчания в 2023 году

  • 06/05/2023, 10:00
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Идеальные даты для венчания в 2023 году
Какие числа лучше всего подходят для организации церемонии, а какие не стоит рассматривать, рассказал эксперт.

Оптимальный период для венчания – это, конечно же, лето, поэтому дату для проведения ритуала лучше выбирать заранее, рекомендует новобрачным священник Николай Бабкин, передает life.ru.

В июне самыми благоприятными считаются 2, 4, 5, 7, 9, 11-е. В июле — 12, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 31-е. А в августе можно панировать на 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 28-е или 30-й день.

Однако священник предупреждает, что существуют некоторые ограничения.

Так, например, нельзя совершать обряд венчания во вторник, четверг и субботу, накануне двунадесятых, храмовых и великих праздников, перечислил эксперт. В период Петрова (Апостольского) поста с 12 июня по 11 июля и в период Успенского поста с 14-го по 27 августа. Венчаться в дни траура по почившим родственникам тоже строго запрещено, при этом сам траур не является официальной причиной для переноса брака, добавил Бабкин.

Священник отметил, что перед походом в храм необходимо подготовиться заранее: пройти беседы в храме, накануне — исповедоваться и причаститься, а также в обязательном порядке официально оформить отношения в загсе.

По словам Николая Бабкина, если человек сочетается браком в церкви не впервые, то перед церемонией он должен получить благословение священника.

— Больше трёх раз по правилам церкви венчаться нельзя, — подчеркнул священник.

Кроме того, перед таинством необходимо позаботиться о присутствующих свидетелях (важно, чтобы они были крещёными). Это может быть семейная пара. Но если таковых найти не удалось, то можно и вовсе провести церемонию без свидетелей, уточнил специалист.

— Конечно, нужны свечи, иконы и кольца, но главное — это счастливые лица! — заключил Николай Бабкин.

Ранее редакция сообщала, что депутаты готовят законопроект о выплатах к юбилею свадьбы.

Фото: freepik.com — freepic.diller 

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : рекомендации эксперта когда лучше венчаться как выбрать дату для венчания венчание в церкви


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