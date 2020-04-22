АО «Райффайзенбанк» составил рейтинг городов по соблюдению самоизоляции. Он подготовлен на основе анализа обезличенных транзакций клиентов банка в 8 самых популярных категориях оффлайн-трат: супермаркеты, фастфуд, городской транспорт (кроме такси), рестораны, аптеки, «все для дома», АЗС, одежда и химчистка. Анализировался период с 28 марта по 12 апреля в сравнении с транзакционной активностью в феврале 2020 года, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Согласно результатам анализа, наиболее строго соблюдают самоизоляцию жители двух столиц и Сочи. В топ-5 самых осторожных городов также вошли Казань и Уфа. Меньше всего изменяют привычным потребительским привычкам жители Новосибирска, Ярославля, Омска, Саратова и Волгограда.

Среди любопытных региональных особенностей самоизоляции отмечается тот факт, что жители Краснодара, Санкт-Петербурга и Сочи сократили пользование общественным транспортом сильнее, чем москвичи. При этом уфимцы, сочинцы и казанцы почти полностью отказались от оффлайн-посещений ресторанов, а жители юга России (Краснодара, Сочи и Ростова-на-Дону) – от использования личных автомобилей, что следует из сокращения их затрат на АЗС. Частоту посещений аптек удалось снизить жителям Уфы, Екатеринбурга и Краснодара. А истинными любителями фастфуда проявили себя жители Ярославля, Саратова и Калининграда, в которых частота посещения фастфуд-сетей осталась практически неизменной.

Новосибирцы оказались в числе лидеров по активному использованию личных автомобилей. Затраты на АЗС уменьшились на четверть, но другие города в рейтинге значительно сильнее сократили эту строчку. Посещения оффлайн-ресторанов уменьшились в Новосибирске на 75%. Однако в других городах оплаты оффлайн-точек практически совсем исчезли. Поэтому в категории ресторанов город на предпоследнем месте рейтинга. Оффлайн-магазины, в которых есть непродовольственные товары для дома, продолжают пользоваться популярность у горожан. Затраты новосибирцев в этой категории уменьшились всего на 18%, а, например, в Перми – на 70%, в Калининграде – на 86%. Незначительно снизили горожане и количество посещений супермаркетов, однако Омск обогнал по этому показателю Новосибирск – там частота оплат в продуктовых магазинах осталась практически неизменной с февраля.

Согласно данным Райффайзенбанка, в период с конца марта жители всех 20 городов сильнее всего сократили затраты на одежду, рестораны и сети быстрого питания. При этом количество транзакций в онлайн-магазинах в категориях все для дома и мебель по сравнению с февралем, наоборот, резко возросло.

Фото предоставлено пресс-службой банка