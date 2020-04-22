Яндекс.Облако выделит 1,2 млн рублей на гранты ИТ-проектам бизнес-ускорителя А:СТАРТ

23 апреля состоится финал бизнес-ускорителя А:СТАРТ. Участники смогут побороться не только за место в бизнес-инкубаторе, но и за облачные ресурсы на общую сумму 1 200 000 рублей от платформы Яндекс.Облако, сообщили в пресс-службе Академпарка.

Представители Яндекс.Облака примут участие в финальных защитах проектов акселерационной программы Академпарка и выберут трех победителей секции «Информационные технологии». В рамках секции до финала дошли 8 проектов, среди которых проекты в области онлайн-обучения, туризма и автоматизации работы компании. Стартапы-победители смогут получить гранты на сервисы Яндекс.Облака в размерах 500 000, 400 000 и 300 000 рублей. При решении будет учитываться: ценность проекта в условиях кризиса, готовность проекта к практическому применению, потребность в технологиях искусственного интеллекта, управляемых баз данных и средств разработки.

— Облачные технологии позволяют совершать настоящие прорывы, так как экономят бюджеты, сокращают время внедрения, позволяют сосредоточиться на развитии продукта и не тратить время на поддержку инфраструктуры. Эти возможности сегодня особенно необходимы для компаний, которые начали создавать свои цифровые продукты, которые завтра изменят нашу жизнь к лучшему, — отметила руководитель программы для компаний, разрабатывающих цифровые сервисы Yandex Cloud Boost Марина Поликарпова.

Отмечается, что в Яндекс.Облаке действует программа Yandex Cloud Boost, которая поддерживает разработчиков цифровых продуктов и онлайн-сервисов. В рамках этой программы участникам бизнес-ускорителя А:СТАРТ в течение 2020 года будут предоставлены гранты, которые позволят им провести полноценное тестирование своего проекта и перенести часть нагрузки на платформу. Привилегии, предусмотренные программой, нацелены на то, чтобы молодая команда получила инструменты для эффективной работы и перераспределила свои ресурсы так, чтобы концентрироваться на развитии своего продукта.

Финальные экспертизы проектов пройдут 23 апреля с 11:00 до 17:00 по трем направлениям: «Био-Нано-Мед», «Приборостроение» и «Информационные технологии». Подведение итогов и закрытие весенней сессии А:СТАРТ, где будут названы проекты-победители и будущие резиденты бизнес-инкубатора Академпарка, состоится с 17:30 до 18:30. Трансляция церемонии подведения итогов будет доступна по ссылке.

Фото предоставлено пресс-службой Академпарка