Расчетно-кассовое обслуживание от МТБанка: тарифы и пакеты услуг для ИП и юридических лиц

Все тарифы включают пакет бесплатных услуг: оформление и обслуживание карт, уведомления о списании и поступлении средств, пользование системами «Клиент-банк», «Интернет-банк» (на выбор).
Обслуживание по тарифному плану «Первый счет» – 9,9 руб. в месяц. «Первый счет» предусматривает ограничение по количеству бесплатных платежей в течение месяца. При превышении лимита требуется пропорциональная доплата.
Информирование клиентов о движении средств осуществляется посредством e-mail и СМС. Дистанционное обслуживание производится через систему «Клиент-банк», для которой используется специальное программное обеспечение, и систему «Интернет-банк».
Подробная информация о тарифах на расчетно-кассовое обслуживание, дополнительных услугах, акциях, партнерских программах доступна по телефону: +375 29 630-41-16.
Звоните, сотрудники МТБанка проконсультируют и ответят на интересующие вопросы.
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