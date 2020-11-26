Расчетно-кассовое обслуживание от МТБанка: тарифы и пакеты услуг для ИП и юридических лиц

Все тарифы включают пакет бесплатных услуг: оформление и обслуживание карт, уведомления о списании и поступлении средств, пользование системами «Клиент-банк», «Интернет-банк» (на выбор).

«Первый счет» – доступный и полный набор услуг для начала бизнеса. Тариф предлагается юридическим лицам и ИП, прошедшим государственную регистрацию менее года назад. По истечении календарного года с момента регистрации индивидуальные предприниматели переводятся на тарифный план «Свой счет», юридические лица – на тариф «Точный счет», если иное не оговорено в заявлении клиента. Обслуживание по тарифному плану «Первый счет» – 9,9 руб. в месяц. «Первый счет» предусматривает ограничение по количеству бесплатных платежей в течение месяца. При превышении лимита требуется пропорциональная доплата.

«Свой счет» – тарифный план, специально разработанный для ИП. В тариф входит пакет необходимых услуг и продуктов для успешной предпринимательской деятельности, в том числе бесплатное оформление и обслуживание карточек Visa Business и Visa Classic. Расчетный счет ИП https://www.mtbank.by/smallbusiness/services/raschetno-kassovoeobsluzhivanie, обслуживаемый по тарифу «Свой счет», не ограничивает количество платежей.

«Точный счет». Преимущество тарифного плана «Точный счет» – отсутствие фиксированной ставки. Ежемесячная стоимость обслуживания по тарифу зависит только от количества проведенных платежных операций. Тариф предусматривает бесплатное оформление и обслуживание двух карт Visa Business.

«Супер-счет». Расчетно-кассовое обслуживание по тарифу «Супер-счет» включает: прием и зачисление выручки, безлимит операций в белорусских рублях, платежи на счета резидентов РФ, бесплатное оформление и обслуживание неограниченного количества карточек Visa Business. Стоимость обслуживания – 120 руб. в месяц.

Информирование клиентов о движении средств осуществляется посредством e-mail и СМС. Дистанционное обслуживание производится через систему «Клиент-банк», для которой используется специальное программное обеспечение, и систему «Интернет-банк».

Подробная информация о тарифах на расчетно-кассовое обслуживание, дополнительных услугах, акциях, партнерских программах доступна по телефону: +375 29 630-41-16.

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