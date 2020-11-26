Сибирские таможенники доначислили в бюджет свыше 666 млн рублей

За 10 месяцев 2020 года подразделениями таможенного контроля после выпуска товаров Сибирского таможенного управления (СТУ) в результате проверочных мероприятий доначислено в российский бюджет свыше 666 млн рублей, сообщили в пресс-службе СТУ.

— Количество проверочных мероприятий увеличилось с 302 до 348, при этом сумма доначислений возросла с 583 до 666 млн рублей, — уточнили в пресс-службе.

Основными направлениями проверочной деятельности являлись контроль достоверности заявленных при декларировании сведений о товарах, предотвращение ввоза на территорию России «санкционной» продукции, а также контроль за оборотом товаров на внутреннем рынке Российской Федерации.

Так, например, должностными лицами службы таможенного контроля после выпуска товаров СТУ выявлен факт указания недостоверных сведений при декларировании товара (сельскохозяйственная, лесозаготовительная, строительная и дорожная техника), что привело к занижению таможенных платежей в размере 59 млн рублей.

Фото: пресс-служба СТУ