Размер страховой пенсии по старости после индексации составит 18 984 рубля

Средний размер страховой пенсии по старости в 2022 году после индексации по поручению президента на 8,6% составит 18 984 рубля, повышение коснется 30,8 млн россиян, сообщает Интерфакс со ссылкой на министра труда и соцзащиты РФ Антона Котякова.

В текущем году на индексацию потребуется дополнительно свыше 170 млрд рублей, сказал Котяков.

Во исполнение поручения президента правительство обеспечит выплату пенсий в повышенном размере, доплату «за первые месяцы после соответствующих поправок, корректировки нормативной базы» произведут в ближайшее время, уточнил министр.

Согласно планам индексации, «размер страховой пенсии в 2023 году — 20 047 рублей, в 2024 году — 21 150 рублей».

— Общий объем дополнительных расходов в связи с повышенной индексацией пенсий в период с 2022 по 2024 год составит более 500 млрд рублей: в 2022 году — 172,7 млрд рублей, в 2023 году — 178,3 млрд рублей, в 2024 году — 188,9 млрд рублей, — уточнил Котяков.

Согласно первоначальным планам правительства, заложенная в бюджете индексация пенсий на уровень инфляции составляла 5,9%, в то время как по итогам года инфляция превысит 8%. В связи с этим было много обращений и предложений, в том числе от депутатского корпуса, пересмотреть заложенные показатели.