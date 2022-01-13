Горнолыжный курорт «Юрманка» планируют запустить к следующему зимнему сезону

— Инвентаризация горно-лыжного курорта «Юрманка» завершена, стратегия развития подготовлена, и мы готовы принять его в муниципальную собственность, — сообщила Infopro54 директор центра развития туризма Маслянинского района Елена Воротникова.

По ее словам, в прошлом году правительство Новосибирской области и Минспорта региона предложили району провести ревизию имущества ГЛК и предоставить проект его развития. По итогам ревизии, на горно-лыжном комплексе необходимо заменить 50 м контр-троса подъемника (d16), капитально отремонтировать двигатель в генераторе, отремонтировать обивку на 50 кресельных кабинах, крепления, отбойники, ратраки, настил для перехода к подъемникам, ограждение, закупить аккумуляторы, приобрести дополнительный спортинвентарь, установить пропускную систему с турникетами. Первоначально планировалось, что передача имущества ГЛК завершится 25 декабря 2021 года, но пока этот процесс продолжается.

На втором этапе реализации проекта, согласно стратегии развития ГЛК «Юрманка», планируется внесение изменений в генплан Большеизыракского МО по переводу земель из категории «для дачного строительства» в категорию «рекреация и отдых». Речь идет о двух участках ДНП «Юрманка» — 5,7 га и 880 кв. м, а также 4 участках, которые находятся в частной собственности, общей площадью 3 тысячи кв. м. Эти земли Маслянинский район также в перспективе планирует включить в ГЛК «Юрманка». Расчетные расходы на финансирование ГЛК в течение 2 лет составляют 60,3 млн рублей.

— Для дальнейшей реализации проекта мы планируем получить госфинансирование и привести в порядок имущество комплекса, — говорит Воротникова.

С проектом ГЛК «Юрманка» район планирует войти в федеральные госпрограммы «Развитие туризма», «Комплексное развитие сельских территорий» и т. д. Кроме того, в планах — принять участие в региональной программе по развитию туризма на территории Новосибирской области до 2030 года. На госсредства планируется провести не только ремонт имеющейся инфраструктуры, но и построить новые горнолыжные трассы на горы Глухариная и Медвежья, 4-кресельный подъемник на гору Медвежья, автобусную и автомобильную стоянку, провести внешнее энерго- и водоснабжение, обеспечить ребрендинг территории и маркетинговое сопровождение проекта, а также подготовить территорию для прихода инвесторов.

Инвесторов в проект планируется привлекать на условиях государственно-частного партнерства. В рамках ГЧП инвестору будет предложено вкладывать средства в пункты питания, гостевые объекты, предприятия по обслуживанию туристов, развлекательную и спортивную инфраструктуру.

— Интерес к проекту есть и, по нашим оценкам, к следующему сезону ГЛК «Юрманка» заработает, — подчеркивает директор центра развития туризма Маслянинского района. — В перспективе в «Юрманке» планируется построить всю инфраструктуру для запуска всесезонного горнолыжного комплекса, а также спортивно-туристского кластера международного уровня для проведения соревнований ранга кубок мира, чемпионат мира, кубок Азии, первенство мира, чемпионат и кубки РФ.

Общий расчетный объем инвестиций в проект собеседник редакции не называет.

Напомним, в конце ноября 2021 года в группе ГЛК «Юрманка» «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что горнолыжный комплекс временно приостановил свою деятельность и будет закрыт на зимний период 2021-2022 года. Судя по сообщениям в группе, туристы все равно приезжают отдыхать — «дикарями». Цена за подъем на снегоходе: 1 подъем — от 200 рублей до 1 тысячи рублей с человека.