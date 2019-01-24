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Разработанные в НГТУ керамические протезы будут введены в программу ОМС

В этом году в Новосибирске будет запущено производство первых в мире керамических протезов для коленных суставов.
  • 24/01/2019, 13:32
Protez

В 2019 году в программу обязательного медицинского страхования в Новосибирской области будут введены дополнительные методы высокотехнологичной помощи, в том числе эндопротезирование суставов конечностей. Новосибирцам будут устанавливать сверхпрочные протезы тазобедренного и коленного сустава, разработанные НГТУ и компанией АО «НЭВЗ-Керамикс», сообщили в пресс-службе университета.

— В 2019 году в программу обязательного медицинского страхования в Новосибирской области будут введены дополнительные методы высокотехнологичной помощи. Мы планируем, что с учетом этих методов объем оказываемой высокотехнологичной помощи в регионе вырастет до 9 тысяч случаев, — сказала директор территориального Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Новосибирской области Елена Ягнюкова, добавив, что объем средств в этом сегменте обязательного страхования на текущий год увеличен на 400 млн рублей и составит 1,5 млрд рублей.

Отмечается, что эти протезы служат вдвое дольше обычных, а значит, больным будет реже требоваться повторная операция. На сегодняшний день проведено уже более 3,5 тысяч операций по имплантированию эндопротезов тазобедренного сустава, которые были разработаны при участии ученых механико-технологического факультета Новосибирского государственного технического университета. Сейчас в Новосибирске их выпускает предприятие «НЭВЗ-Керамикс». Компания также совместно с НГТУ готовит к запуску производство первых в мире керамических протезов для коленных суставов, которые начнут выпускать в Новосибирске в 2019 году.

Россия будет единственной страной, где освоена технология производства коленного сустава на основе керамики.

— Опыт одной из немецких компаний показал опасность изготовления важных элементов протеза коленного сустава на основе керамики. Керамика плохо переносит изгиб, зато прекрасно работает в условиях сжатия и трения. Наша задача была в том, чтобы полностью исключить изгибающие напряжения. Мы изменили характер работы протеза и добились высокой надежности, — рассказал один из разработчиков протеза ректор НГТУ Анатолий Батаев.

По словам директора холдинговой компании «НЭВЗ-Союз» Гуго Дейс, инновационные искусственные суставы будут служить вдвое дольше обычных.

— В мире с точки зрения применения отдельных частей коленного сустава из керамики все находится в зачаточном состоянии, в основном все делается из металла. Срок службы для титана составляет около десяти лет, для керамики — вдвое дольше, — отметил он.

Фото: пресс-служба НГТУ

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