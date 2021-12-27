Разработаны четыре новых инструмента, помогающих решить жилищный вопрос молодых учёных

Об итогах деятельности комиссии Госсовета РФ по направлению «Наука» Президенту России Владимиру Путину доложил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Он озвучил инициативы, предложенные экспертами комиссии. Ключевые из них – внедрение новых инструментов для решения жилищного вопроса молодых учёных и преподавателей вузов.

— Спасибо за поручение по расширению круга получателей государственных жилищных сертификатов. Финансирование нужно увеличивать кратно. Действительно, сегодня, исходя из объемов финансирования, такую социальную выплату в год получают не более 200 ученых со всей страны (в этом году, например, всего лишь 111 человек, выделено было 260 млн рублей). Хотя потребность в ней в разы больше – получателями могли бы быть около 3800 молодых сотрудников федеральных научных организаций. Также предлагаем упростить требования к получателям сертификатов (учитывать при определении научного стажа аспирантуру, снизить до трёх лет требование о длительности научного стажа для досрочно защитивших диссертацию молодых ученых, учитывать высокую эффективность научной деятельности). А также, как Вы сказали, распространить действие программы на молодых ученых вне зависимости от ведомственной принадлежности их научных организаций и вузов, — сказал Андрей Травников.

Он акцентировал внимание на том факте, что жилищный сертификат – это, по сути, базовое решение. Им можно воспользоваться один раз в жизни. Второй, более универсальный, дополнительный инструмент для улучшения жилищных условий, который предлагает запустить комиссия Госсовета РФ по направлению «Наука», – это льготная ипотека для научных организаций. Из всех существующих на сегодняшний день подобных ипотечных продуктов наиболее успешна сельская ипотека. Для запуска научной ипотеки предложено использовать аналогичные условия и уже разработанную нормативную базу.

Еще один инструмент – абсолютно новый, который в этом году был опробован ДОМ.РФ, – строительство арендного жилья для студентов и преподавателей вузов и научных организаций. Здесь потребуется дополнительная совместная проработка Минобрнауки, Минстроем, ДОМ.РФ, субъектами федерации, доложил Владимиру Путину Андрей Травников.

Запуск подобных программ и проектов был бы хорошем стартом тематического десятилетия науки и технологий, уверен глава Новосибирской области.

Также председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Наука» доложил Президенту, что многие регионы по собственной инициативе уже разработали и начали выполнять программы комплексного развития территорий с высоким научно-технологическим потенциалом. При поддержке платформы НТИ АСИ в этом году было представлено 17 комплексных программ по развитию наукоградов, атомградов, муниципалитетов, где расположены технологические долины и особые экономические зоны внедренческого типа. Программы направлены на создание условий для комфортного проживания и закрепления молодежи, на развитие научного потенциала и создание инфраструктуры для трансфера технологий, на преодоление ведомственных разрывов.

Чтобы поддержать растущую активность регионов в развитии своего научно-технологического потенциала, а значит, и потенциала всей страны, Андрей Травников озвучил предложение экспертов возглавляемой им комиссии актуализировать, а фактически, заново разработать, уже не под эгидой различных общественных и экспертных организаций, а на уровне Правительства РФ рейтинг научно-инновационного развития субъектов Российской Федерации. При этом учитывать как результаты участия в национальном проекте «Наука и университеты» и госпрограмме НТР, так и реализацию собственных инициатив. А сами комплексные программы развития территорий с высоким научно-технологическим потенциалом рассматривать совместно комиссии по научно-технологическому развитию РФ и комиссии Госсовета России по направлению «Наука». Это предложение уже поддержано Правительством России.