«Сибантрацит» диверсифицирует направления экспорта продукции

Группа «Сибантрацит» подписала договор перевалки угольной продукции с АО «Мурманский морской торговый порт» (ММТП, входит в дивизион НТК, Группы СУЭК) на следующий 2022 год. Документ предусматривает возможность его пролонгации до 31 декабря 2024 года. Контрактный объем перевалки углей — 3 млн тонн в 2022 году с возможностью дальнейшего увеличения объемов, сообщила пресс-служба компании.

Договор с ММТП обеспечивает синхронизацию планируемого роста добычи «Сибантрацита» в 2022 году с увеличением объемов перевалки углей в портах Севера и Северо-Запада России. Начало перевалки через ММТП диверсифицирует направления экспорта продукции «Сибантрацита», а также увеличивает общий вклад в реализацию государственной стратегии развития Северного морского пути (в сентябре 2021 года «Сибантрацит» начал поставки на экспорт по Севморпути).

Договор направлен на укрепление стратегического партнерства — Группы НТК (АО «Национальная транспортная компания») и «Сибантрацита», нацеленное на генерацию синергетического эффекта в логистическом секторе, развитие компаний.

«Мурманский морской торговый порт» под управлением Национальной транспортной компании (НТК) — один из крупнейших глубоководных портов России, компания НТК создана в целях консолидации управления логистическими активами компаний СУЭК и «Еврохим» для развития транспортного бизнеса. Характеристики ММТП: 14 причалов общей длиной более чем 2 500 м, возможность приема судов дедвейтом до 180 000 тонн, обработка до 220 000 вагонов в год, обработка около 300 судозаходов в год.

Группа «Сибантрацит» — крупнейший в мире производитель и экспортер высококачественного антрацита UHG, крупнейший в России производитель металлургических углей. В 2020 г. объем добычи — 17,6 млн т. В первом полугодии 2021 года объем добычи — 10,458 млн т, что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

АО «Национальная транспортная компания» (НТК) — Управляющая компания, объединяющая под управлением Мурманский морской торговый порт, «Дальтрансуголь» в Ванино, «Малый порт» в Находке, балкерные терминалы в Туапсе и Мурманске. Все порты специализируются на навалочных и генеральных массовых грузах — минудобрениях, руде, строительных материалах, угле и других. Ключевыми партнерами компании являются СУЭК, ЕвроХим и СГК. По размеру вагонного парка под управлением НТК занимает 4 место среди крупнейших операторов РФ (3-е место по полувагонам). По суммарному объему перевозок железнодорожным транспортом, а это около 110 млн тонн в 2020 году, НТК является крупнейшим клиентом РЖД с долей грузов СУЭК и ЕвроХим – 80%. Основной акционер — Андрей Мельниченко.