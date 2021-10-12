Реабилитация после операции, травм, ковида — новейшие методики и технологии

— Медицинское отделение в нашем санатории изначально открывалось под лечение опорно-двигательного аппарата. Для этих целей мы закупили шесть высокотехнологичных аппаратов фирмы BTL. Недавно, в связи с высоким спросом на этот вид реабилитации, докупили седьмой, — рассказывает директор ООО «Парус-Резорт» (санаторий «Парус», PARUS medical resort & spa) Юлия Шелепенкова.

По ее словам, это оборудование позволяет решить проблемы с опорно-двигательным аппаратом в 2-3 раза быстрее, чем с помощью обычных аппаратов физиотерапии. Реабилитация востребована у людей, которые перенесли операцию по имплантации суставов, проходят лечение после травмы позвоночника, разрыва мениска.

— Честно скажу, что грыжи и протрузии мы не убираем, но помогаем улучшить качество жизни пациента. Физиотерапия на аппаратах BTL, массаж, грязе- и водолечение ускоряют процесс заживления, и человек быстрее восстанавливается, — поясняет собеседник Infopro54.

Кроме того, фишкой санатория в 2020-2021 годах уже стала постковидная реабилитация. Вместе с НИИ терапии СО РАН «Парус» проводит исследование методики восстановления пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией.

— За год мы пролечили около 800 пациентов по этой программе. Судя по полученной статистике, наиболее распространенными последствиями COVID-19 являются проблемы с бронхолегочной системой, а также опорно-двигательным аппаратам, особенно с суставами. Чаще всего болями в суставах страдают мужчины. На третьем месте — психосоматические проблемы: депрессии, панические атаки, — перечисляет Юлия Шелепенкова. — Научно доказанная результативность нашего лечения составляет около 95-97%. У пациента наступает улучшение качества жизни, уходит отдышка, депрессия, нормализуется общее соматическое состояние. Сейчас мы пишем совместную научную работу с коллегами из НИИ терапии и будем получать патент на программу постковидной реабилитации. Медицинское отделение у нас одно из сильнейших в России, недавно это было подтверждено экспертами, оценившими нашу работу в конкурсе Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья «Топ-5 здравниц по клиентоориентированности» в номинации «Лучшее медицинское отделение» — 5 место по РФ.

При постковидной реабилитации специалисты санатория задействуют большой комплекс процедур и оборудования, причем для каждого пациента выстраивается индивидуальная методика лечения. В нее могут входить гелиокс-терапия, высокомагнитная терапия, массажи, ингаляции, соляная пещера, курсы психотерапии и т.д. В ближайшее время в этот список добавится новинка — ксенон-терапия. В среднем сутки лечения с пребыванием в санатории в двухместном номере стоят 5500 рублей. Время реабилитации может варьироваться от 5 до 14 дней и зависит от состояния пациента. Для тех, кто загружен работой, есть возможность проходить процедуры амбулаторно. Кроме того, с постковидной реабилитацией «Парус» участвует в программе ОМС.

— Реабилитацию за счет средств ОМС человек может пройти у нас бесплатно. Для этого нужно взять направление в поликлинике по форме 057, сдать все необходимые анализы и приехать к нам. За август-сентябрь по ОМС мы пролечили около 50 человек, — рассказывает Юлия Шелепенкова. — В данной ситуации речь идет об амбулаторном лечении, но пациент может доплатить и перейти на стационар, с проживанием и питанием в санатории.

По словам собеседника Infopro54, пока информация о возможности пройти реабилитацию после ковида по программе ОМС не очень известна новосибирцам. Но интерес к этой услуге активно растет.

PARUS medical resort & spa — крупнейший санаторно-курортный комплекс на территории Сибири и Дальнего Востока. В состав санатория входят два корпуса разной направленности, 157 номеров от стандартов до люксов, три банкетных зала, три конференц-зала, круглогодичный терем Деда Мороза, три бассейна. Общая площадь комплекса — 8000 кв. м. В санатории работают врачи по 12 разным направлениям, успешно реализованы 15 лечебных программ. В 2019 году PARUS medical resort & spa получил золотую медаль конкурса «ГЕММА». По итогам года стал лауреатом конкурса «Лучший экспортер Новосибирской области» и «Лучший бренд Новосибирской области».

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