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Вместе с председателем профсоюз рискует лишиться независимости

  • 12/10/2021, 13:05
Автор:
Новости Новосибирской области
Для региональной организации это повлечет как имущественные, так и политические потери.

В конце сентября пост председателя Федерации профсоюзов Новосибирской области покинул занимавший эту должность ни один десяток лет депутат Заксобрания Александр Козлов. Заявление об уходе «по собственному желанию» имеется в распоряжении редакции. Как уточнил источник Infopro54, близкий к Федерации профсоюзов, к этому решению теперь уже бывшего председателя подтолкнули противоречия между региональным профсоюзом и центральным руководством, связанные с уставом организации, а также желание снизить накал разногласий внутри самой Федерации профсоюзов Новосибирской области. Напомним, что на протяжении последних лет Александр Козлов и его сторонники отстаивали устав, дающий регионалам больше самостоятельности и не превращающий областную организацию в придаток федеральной.

В течение двух лет мы добивались того, чтобы у нас был принят устав, соответствующий демократическим нормам, ходили по инстанциям, доказывали, что мы правильно ведем свою деятельность, а устав территориальных организаций должен соответствовать принципам федерализма, рассказывал Александр Козлов в интервью Infopro54 в апреле 2016 года. Законодательство дает нам такую возможность. «Федерация независимых профсоюзов России» (ФНПР), к сожалению, толкала нас к тому, чтобы мы превратились в подразделение ФНПР.

Возможное «превращение в подразделение» для региональных «профсоюзников» означало бы целый ряд потерь. Во-первых, это потери имиджевые — как наиболее оппозиционной организации. Напомним, что Александр Козлов уже несколько созывов представляет фракцию КПРФ в Заксобрании, избираясь в первой тройке партийного списка. Кроме того, «профсоюзников» и коммунистов в Новосибирской области объединяет ряд социальных инициатив, например открытый протест против пенсионной реформы, начатой в 2018 году. Во-вторых, потери могут быть и имущественными, связанными с возможными ограничениями для областников в пользу федералов при пользовании профсоюзными активами, в том числе приносящими доход. Речь идет об объекте, расположенном по адресу Красный проспект, 65.

«Уставные» споры, длящиеся с 2014 года, давно перешагнули и судебную плоскость.

Судебные процессы длятся уже с 2016 года, и, казалось бы, точку должен был поставить Конституционный суд РФ своим постановлением, которым удовлетворил жалобу Федерации профсоюзов Новосибирской области и признал единственную норму закона, на основании которой строилась стратегия ФНПР, противоречащей конституции, и лишив эту норму юридической силы, чем снял бы все вопросы, рассказывает источник редакции. Но в ход пошли некорректные инструменты, например распространение порочащих сведений. Полагаю, что в этой ситуации Александр Козлов принял грамотное стратегическое решение об уходе, чтобы избежать конфликта внутри региональной организации.

В настоящее время обязанности председателя ФП НСО исполняет его заместитель Василий Москвин. Заместителя Ларису Цыбулевскую в региональной профсоюзной организации также рассматривают как одного из возможных преемников Александра Козлова в должности. В качестве еще одного возможного кандидата называют руководителя профсоюзной организации работников госучреждений Юрия Кожухова.

Конференция, на которой будет избран новый председатель ФП Новосибирской области, должна состояться 16 ноября 2021 года.

Фото пресс-службы Законодательного собрания Новосибирской области

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Рубрики : Общество Власть Политика

Регионы: Новосибирская область

Теги : Устав суд профсоюз кадровые изменения


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