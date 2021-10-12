Вместе с председателем профсоюз рискует лишиться независимости

В конце сентября пост председателя Федерации профсоюзов Новосибирской области покинул занимавший эту должность ни один десяток лет депутат Заксобрания Александр Козлов. Заявление об уходе «по собственному желанию» имеется в распоряжении редакции. Как уточнил источник Infopro54, близкий к Федерации профсоюзов, к этому решению теперь уже бывшего председателя подтолкнули противоречия между региональным профсоюзом и центральным руководством, связанные с уставом организации, а также желание снизить накал разногласий внутри самой Федерации профсоюзов Новосибирской области. Напомним, что на протяжении последних лет Александр Козлов и его сторонники отстаивали устав, дающий регионалам больше самостоятельности и не превращающий областную организацию в придаток федеральной.

— В течение двух лет мы добивались того, чтобы у нас был принят устав, соответствующий демократическим нормам, ходили по инстанциям, доказывали, что мы правильно ведем свою деятельность, а устав территориальных организаций должен соответствовать принципам федерализма, — рассказывал Александр Козлов в интервью Infopro54 в апреле 2016 года. — Законодательство дает нам такую возможность. «Федерация независимых профсоюзов России» (ФНПР), к сожалению, толкала нас к тому, чтобы мы превратились в подразделение ФНПР.

Возможное «превращение в подразделение» для региональных «профсоюзников» означало бы целый ряд потерь. Во-первых, это потери имиджевые — как наиболее оппозиционной организации. Напомним, что Александр Козлов уже несколько созывов представляет фракцию КПРФ в Заксобрании, избираясь в первой тройке партийного списка. Кроме того, «профсоюзников» и коммунистов в Новосибирской области объединяет ряд социальных инициатив, например открытый протест против пенсионной реформы, начатой в 2018 году. Во-вторых, потери могут быть и имущественными, связанными с возможными ограничениями для областников в пользу федералов при пользовании профсоюзными активами, в том числе приносящими доход. Речь идет об объекте, расположенном по адресу Красный проспект, 65.

«Уставные» споры, длящиеся с 2014 года, давно перешагнули и судебную плоскость.

— Судебные процессы длятся уже с 2016 года, и, казалось бы, точку должен был поставить Конституционный суд РФ своим постановлением, которым удовлетворил жалобу Федерации профсоюзов Новосибирской области и признал единственную норму закона, на основании которой строилась стратегия ФНПР, противоречащей конституции, и лишив эту норму юридической силы, чем снял бы все вопросы, — рассказывает источник редакции. — Но в ход пошли некорректные инструменты, например распространение порочащих сведений. Полагаю, что в этой ситуации Александр Козлов принял грамотное стратегическое решение об уходе, чтобы избежать конфликта внутри региональной организации.

В настоящее время обязанности председателя ФП НСО исполняет его заместитель Василий Москвин. Заместителя Ларису Цыбулевскую в региональной профсоюзной организации также рассматривают как одного из возможных преемников Александра Козлова в должности. В качестве еще одного возможного кандидата называют руководителя профсоюзной организации работников госучреждений Юрия Кожухова.

Конференция, на которой будет избран новый председатель ФП Новосибирской области, должна состояться 16 ноября 2021 года.