Ребенку с ДЦП требуется лечение

Диме Меркулову девять лет. Он родился раньше срока и его два месяца выхаживали в перинатальном центре.

— До полутора лет сын еще несколько раз попадал в больницу из-за осложнений – были приступы с остановкой дыхания. Я постоянно занималась лечением Димы: возила его на массаж, иппотерапию, в бассейн, на реабилитацию. В восемь лет сын перенес операцию по пластике суставов ног и после нее стал стоять без опоры, — рассказывает мама Димы, Любовь Гурская.

Дима – мальчик общительный, хорошо разговаривает, учится в первом классе коррекционной школы, очень старается. Врачи говорят, что при усиленной реабилитации он будет ходить самостоятельно.

— С помощью вашего фонда мы прошли курс восстановительного лечения в томском реабилитационном центре «Шаг вперед». Результат потрясающий: Дима стал ходить с поддержкой, — говорит Любовь.

По словам невролога Детского реабилитационного центра «Шаг вперед» (Томск) Оксаны Жексеновой, после операции на ногах Дима нуждается в проведении реабилитационного лечения. Цель – научить мальчика уверенно ходить.

По данным Русфонда, стоимость лечения составляет — 199 136 рублей. 16 354 рубля собрали читатели Русфонда. Не хватает — 182 782 рублей. Любовь воспитывает сына одна и у нее нет возможности собрать такую сумму самостоятельно. Поэтому она просит помощи.

— Лечение нужно продолжить, но оплатить его у меня нет возможности: воспитываю сына одна, бывший муж алименты не платит, живем вдвоем в маленькой комнате общежития. Весь доход – Димина пенсия по инвалидности и пособия. Пожалуйста, помогите оплатить лечение! — просит Любовь.

Помочь Диме можно по ссылке.