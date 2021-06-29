Ребенку с кифосколиозом 4-й степени требуется дорогостоящая операция

— Мальчика и его сестру мы взяли под опеку в марте 2021 года. Их мама умерла, Илья оказался в центре помощи детям, оставшимся без родителей. Там, судя по медицинским выпискам, он проходил обследование, ортопед выявил сколиоз, рекомендовал операцию. Но лечением никто не занялся. По рассказам Илюшиной сестры, их мама была маленького роста, сгорбленная и у Илюши спина как у мамы. Мы обратились в Новосибирский НИИ травматологии и ортопедии, там Илюшин случай признали тяжелым, сколиоз достиг последней стадии, когда консервативное лечение не помогает. Вырос горб, — рассказывает мама Ильи Мария Радзивил.