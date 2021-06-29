Ребенку с кифосколиозом 4-й степени требуется дорогостоящая операция

— Мальчика и его сестру мы взяли под опеку в марте 2021 года. Их мама умерла, Илья оказался в центре помощи детям, оставшимся без родителей. Там, судя по медицинским выпискам, он проходил обследование, ортопед выявил сколиоз, рекомендовал операцию. Но лечением никто не занялся. По рассказам Илюшиной сестры, их мама была маленького роста, сгорбленная и у Илюши спина как у мамы. Мы обратились в Новосибирский НИИ травматологии и ортопедии, там Илюшин случай признали тяжелым, сколиоз достиг последней стадии, когда консервативное лечение не помогает. Вырос горб, — рассказывает мама Ильи Мария Радзивил.
Нужна срочная операция – позвоночник выпрямят и укрепят металлоконструкцией.
— У малыша развилась сколиотическая деформация, при которой консервативные методы лечения бессильны. Необходимо этапное хирургическое лечение с использованием „растущей“ металлоконструкции, — говорит Василий Суздалов, травматолог-ортопед Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии имени Я.Л. Цивьяна (Новосибирск).
По данным Русфонда, на операцию требуется 853 943 рубля. Семья Ильи не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.
— У нас многодетная семья, восемь детей – своих и приемных. Помогите нам вылечить Илюшу! — просит Мария.
Фото из архива семьи
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