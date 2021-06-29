«IT — компании Сибири за экологию»

Основные цели проекта:
Для реализации целей проекта в Иркутске собрались представители Бизнеса, общественных организаций, науки и региональных органов власти.
Так за «круглым столом» в обсуждении концепции проекта приняли участие:
От Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» приняли участие представители Новосибирского областного отделения в лице члена президиума Малеева Алексея Васильевича и руководителя комитета по экологии Стародубовой Надежды Владиславовны; Иркутского регионального отделения в лице председателя комитета по природопользованию и экологии Деева Александра Владимировича;
председателя комитета по информационным технологиям Шеленговского Артема Владимировича, а также Представитель компании ООО «Базальт СПО» (генеральный партнёр проекта) — Крынина Евгения Петровна.
По видео-конференц связи приняли участие:
Участники «круглого стола» обсудили следующие вопросы: повышения уровня экологической ответственности в современном обществе, нормативно-правового регулирования в части благотворительной деятельности на территории РФ, необходимости внедрения программ по экологическому воспитанию в современную систему образования, вовлеченности общественных организаций в процесс сохранения экологии.
Кроме того, участники обсудили актуальность применения современных ИТ-решений в профессиональной деятельности экологических организаций. Наметили мероприятия по дальнейшему взаимодействию в целях усиления позитивного влияния на экологическую культуру.
В рамках круглого стола представители Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» передали «Экологическому фонду Иркутской области «СОХРАНИ БАЙКАЛ!» денежные средства, собранные членами Организации на реализацию экологических задач.
Новосибирское областное отделение «ОПОРА РОССИИ» отдельно благодарит компанию «Базальт СПО» и ГК «РосИнтеграция» участие в проекте, которых предоставила возможность организации данного мероприятия и запуску проекта в целом.
Фото предоставлено организатором мероприятия
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