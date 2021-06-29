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«IT — компании Сибири за экологию»

  • 29/06/2021, 11:32
В Иркутске прошел первый этап проекта Новосибирского реготделения «ОПОРА РОССИИ».

Основные цели проекта:

  • Новости компанийУстановление в мировоззрении общественности и представителей Бизнеса экологических ценностей, за счет популяризации высокого уровня экологической ответственности участников Проекта
  • Развитие экологической культуры у всех субъектов Проекта
  • Практическая помощь экологическим организациям и подведомственным структурам РОИВ (с наличием на территории экологических объектов национальной важности)

Для реализации целей проекта в Иркутске собрались представители Бизнеса, общественных организаций, науки и региональных органов власти.

Так за «круглым столом» в обсуждении концепции проекта приняли участие:

  • Заместитель министра природных ресурсов и экологии Иркутской области начальник управления региональной экологической политики — Анбросенко Игорь Валерьевич;
  • Исполняющая обязанности Исполнительного директора «Экологического фонда Иркутской области «СОХРАНИ БАЙКАЛ!» Калягина Екатерина Сергеевна;
  • Научный руководитель Байкальского музея ИНЦ СО РАН Фиалков Владимир Абрамович;
  • Главный научный сотрудник Института географии СО РАН, член президиума Иркутского отделения Всероссийского общества охраны природы, заслуженный эколог РФ — Корытный Леонид Маркусович;
  • Директор Байкальского музея ИНЦ СО РАН, к.б.н.  Купчинский Александр Борисович.

От Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» приняли участие представители Новосибирского областного отделения в лице члена президиума Малеева Алексея Васильевича и руководителя комитета по экологии Стародубовой Надежды Владиславовны; Иркутского регионального отделения в лице председателя комитета по природопользованию и экологии Деева Александра Владимировича;

председателя комитета по информационным технологиям Шеленговского Артема Владимировича, а также Представитель компании ООО «Базальт СПО» (генеральный партнёр проекта) — Крынина Евгения Петровна.

 По видео-конференц связи приняли участие:

  • Исполнительный директор Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» — Кошелева Наталия Александровна;
  • Председатель ИТ-комитета Омского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» — Тимофеечев Александр Михайлович;
  • Председатель ИТ- комитета Алтайского краевого отделения «ОПОРА РОССИИ» — Лажинцев Виталий Евгеньевич.
  • Председатель совета директоров ООО «Базальт СПО» — Смирнов Алексей Владимирович.

Участники «круглого стола» обсудили следующие вопросы: повышения уровня экологической ответственности в современном обществе, нормативно-правового регулирования в части благотворительной деятельности на территории РФ, необходимости внедрения программ по экологическому воспитанию в современную систему образования, вовлеченности общественных организаций в процесс сохранения экологии.

Кроме того, участники обсудили актуальность применения современных ИТ-решений в профессиональной деятельности экологических организаций. Наметили мероприятия по дальнейшему взаимодействию в целях усиления позитивного влияния на экологическую культуру.

В рамках круглого стола представители Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» передали «Экологическому фонду Иркутской области «СОХРАНИ БАЙКАЛ!» денежные средства, собранные членами Организации на реализацию экологических задач.

Новосибирское областное отделение «ОПОРА РОССИИ» отдельно благодарит компанию «Базальт СПО» и ГК «РосИнтеграция» участие в проекте, которых предоставила возможность организации данного мероприятия и запуску проекта в целом.

Фото предоставлено организатором мероприятия

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : экология проект ООО «Опора России» круглый стол


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