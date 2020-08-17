Ребенку требуется операция, чтобы избежать переломов

— Когда жена была беременна, на одном из УЗИ врач отметила укорочение ног у малыша. Но врачи в роддоме это не подтвердили и признали Леву здоровым. Развивался сын нормально, в десять месяцев начал ходить и сразу же сломал правое бедро. Через полгода — левое, потом опять правое. Никто не мог сказать, в чем причина и как уберечь ребенка, — рассказывает папа маленького Левы Константин Малахов.

В Научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии (НИИТО, Новосибирск) у ребенка заподозрили редкое генетическое заболевание — несовершенный остеогенез, рекомендовали пройти обследование в Москве. Здесь диагноз подтвердили: у Левы нарушен процесс костеобразования, кости пористые, ломкие. Родителям предложили лечение препаратом памидронат.

— Оплатить его мы не могли — слишком дорого. Спасибо Русфонду, что помог нам! Сын прошел семь курсов терапии. Кости окрепли, был период в полтора года, который мы прожили вообще без переломов. Но Лева начал активно расти, и бедра не выдержали нагрузки, стали ломаться. Их укрепили штифтами. За последние полгода случилось два перелома, но штифты удержали кости от смещения. А сейчас выяснилось, что в левом бедре штифт погнулся. Лева хромает, штифт нужно заменить, — говорит Константин.

Алена Гаврина, педиатр Центра врожденной патологии Клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic) (Москва) подтверждает, что Лева получает медикаментозное лечение и сейчас ему необходима новая операция:

— В 2017 году после сложного перелома левой бедренной кости для сопоставления костных отломков в костный канал был установлен телескопический штифт. Полгода назад в результате падения штифт погнулся и своей функции не выполняет. Требуется операция по его замене.

По данным Русфонда, для проведения операции необходимо 1 792 000 рублей. Сейчас собрано 810202 рубля, не хватает 981798 руб. Помочь ребенку можно по ссылке.

Фото из архива семьи