Учителям предлагают доплачивать за работу в пандемию

56% жителей Сибирского и Дальневосточного федеральных округов считают, что повышенная нагрузка в период пандемии коронавируса — повод для того, чтобы доплачивать школьным учителям (увеличение оклада, ежеквартальные премии или дополнительные выплаты), выяснил аналитический центр Авито Работы. Дополнительные обязанности учителей, связанны с более строгим соблюдением санитарно-гигиенических норм и просветительской работой в период пандемии. Большинство россиян считают достаточными поводами для доплат необходимость предупреждать о масках, более внимательно следить за здоровьем учеников, напоминать о необходимости постоянно мыть руки, проводить обучающие занятия и т.д.

— Пандемия и самоизоляция стали серьёзным испытанием не только для педагогов, но и для детей и их родителей. Учителя отмечали, что занятия было сложнее вести онлайн, а родители — что дети усваивали мало знаний, поэтому с ними приходилось дополнительно заниматься самим. Неудивительно, что многие с нетерпением ждут открытия школ. Пандемия дала хороший повод задуматься о том, что дополнительные обязанности школьных учителей должны дополнительно оплачиваться. Не стоит забывать и о том, что на «удалёнке» профессиональная нагрузка возрастает, поэтому работодателям стоит задумываться о поощрении сотрудников, работающих почти круглосуточно, — комментирует Дмитрий Пучков, категорийный менеджер Авито Работа.

В России в среднем этой точки зрения придерживается мнению 61% опрошенных. 33% считают, что это не такой большой объем работы для увеличения выплат, а 6% россиян не определились, говорится в сообщении аналитического центра.

По данным Авито, средняя зарплата учителя в России на сегодняшний день составляет менее 31 тыс. рублей. В Новосибирске — 21,1 тыс. рублей по итогам второго квартала 2020 года. Судя по ежеквартальным исследованиям аналитического центра, образование стабильно оказывается одной из самых низкооплачиваемых сфер.

Кстати большинство опрошенных сибиряков — 69% — негативно оценивают онлайн-учебу и приветствуют то, что 1 сентября дети пойдут в школу как обычно. В среднем по России 45% оценивают этот опыт скорее негативно, а 26% — крайне негативно. 58% родителей полностью одобряют решение о том, что в сентябре все школы начнут работать как и ранее — в оффлайн-режиме.

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