 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

РЭЦ, FESCO и Rail Cargo Logistics-RUS будут развивать несырьевой экспорт из Сибири в Китай

Соглашение о сотрудничестве стороны подписали в рамках Красноярского экономического форума.
  • 29/03/2019, 16:19
РЭЦ, FESCO и Rail Cargo Logistics-RUS

АО «Российский экспортный центр» («РЭЦ»), Транспортная группа FESCO («FESCO») и Rail Cargo Logistics-RUS договорились о сотрудничестве в области развития экспортных перевозок грузов в контейнерах из регионов Сибири в Китай. Соответствующее соглашение стороны подписали в рамках Красноярского экономического форума, сообщили в пресс-службе Rail Cargo Logistics-RUS.

Компании намерены разработать технологии доставки несырьевых товаров российского производства регулярными контейнерными поездами из Новосибирска и Красноярска в Китай через железнодорожные сухопутные пограничные переходы и «Владивостокский морской торговый порт» (входит в FESCO). FESCO и Rail Cargo Logistics-RUS определят маршруты транспортировки, а также обеспечат сервисы контейнерным оборудованием, универсальными фитинговыми платформами и доступом к терминалам. РЭЦ со своей стороны будет способствовать продвижению экспортных сервисов и привлечению грузоотправителей на них.

— Мы фиксируем рост интереса со стороны бизнеса, речь идет об экономии времени и денег в сравнении с перевозками морским транспортом. Экспортируется самая разнообразная продукция – от продовольствия и бытовой химии до строительных материалов и машиностроительных агрегатов. Такие маршруты в Китай, например, уже действуют из Калужской области и Краснодарского края, рассчитываем, что включение в проект Новосибирской области и Красноярского края позволит увеличить число компаний, которые будут наращивать объемы несырьевого экспорта в Китай, — сказал генеральный директор РЭЦ Андрей Слепнев.

Президент FESCO Александр Исурин подчеркнул, что у компании уже есть действующие сервисы из Красноярска и Новосибирска в провинции Китая через Владивосток, с прошлого года компания отправляет регулярные поезда из Красноярска в Чэнду и Сиань через Казахстан и Монголию.

— Мы рассчитываем, что сотрудничество с РЭЦ и Rail Cargo Logistics-RUS будет способствовать оптимизации логистических схем и росту объемов перевозки грузов в контейнерах, — отметил Александр Исурин.

Директор Rail Cargo Logistics-RUS Александр Баскаков уверен, что развитие экспортного потенциала России – важнейшая задача как для роста экономики страны, так в частности и для всей транспортно-логистической отрасли.

— Уверен, что совместными усилиями с нашими партнерами FESCO и РЭЦ мы сможем добиться повышения объемов российского экспорта и снизить дисбаланс грузопотоков импорт-экспорт. Основной объем экспорта в Китай составляют пиломатериалы, отправляемые из Сибири, и в рамках новых сервисов мы планируем расширять номенклатуру несырьевой продукции, — отметил Александр Баскаков.

Фото6 предоставлено пресс-службой Rail Cargo Logistics-RUS

Популярное с сайта

аэропорт Толмачёво переходит на летнее расписание

С 31 марта аэропорт Толмачёво переходит на летнее расписание

29/03/2019, 15:46
Оно будет действовать до 26 октября.
Фонд развития промышленности региона будет сотрудничать с ФРП

Фонд развития промышленности региона будет сотрудничать с ФРП

29/03/2019, 14:23
Подписанное соглашение позволит поддержать производственные проекты развития в Новосибирской области.
Облигации «НЗРМ» включены в сектор роста Мосбиржи

Облигации «НЗРМ» включены в сектор роста Мосбиржи

29/03/2019, 14:12
Завод будет регулярно получать субсидию на возмещение части затрат по выплате купонного дохода.

Актуальный разговор

Ведев

«Фактически мы имеем ситуацию, когда рубль «разгоняют» за счет бюджетного правила»

Все материалы
Новости

Новосибирск впервые вошел в топ-20 городов, которые интересовали иностранцев зимой

29/03/2019, 18:00

Предприниматели без офисов могут о себе рассказать

29/03/2019, 17:46

Охранники в Новосибирске получают в среднем 36,5 тысяч рублей

29/03/2019, 17:30

В СГК предлагают перейти к начислениям за тепло по факту

29/03/2019, 16:50

НГТУ НЭТИ начнет готовить энергетиков для Киргизии

29/03/2019, 16:44

С 31 марта аэропорт Толмачёво переходит на летнее расписание

29/03/2019, 15:46

Фонд развития промышленности региона будет сотрудничать с ФРП

29/03/2019, 14:23

Облигации «НЗРМ» включены в сектор роста Мосбиржи

29/03/2019, 14:12

7 лайфхаков для бизнеса

29/03/2019, 14:00

СО РАН вошло в состав МАСС

29/03/2019, 13:55

 © 2016-2019 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Март 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска