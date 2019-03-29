РЭЦ, FESCO и Rail Cargo Logistics-RUS будут развивать несырьевой экспорт из Сибири в Китай

АО «Российский экспортный центр» («РЭЦ»), Транспортная группа FESCO («FESCO») и Rail Cargo Logistics-RUS договорились о сотрудничестве в области развития экспортных перевозок грузов в контейнерах из регионов Сибири в Китай. Соответствующее соглашение стороны подписали в рамках Красноярского экономического форума, сообщили в пресс-службе Rail Cargo Logistics-RUS.

Компании намерены разработать технологии доставки несырьевых товаров российского производства регулярными контейнерными поездами из Новосибирска и Красноярска в Китай через железнодорожные сухопутные пограничные переходы и «Владивостокский морской торговый порт» (входит в FESCO). FESCO и Rail Cargo Logistics-RUS определят маршруты транспортировки, а также обеспечат сервисы контейнерным оборудованием, универсальными фитинговыми платформами и доступом к терминалам. РЭЦ со своей стороны будет способствовать продвижению экспортных сервисов и привлечению грузоотправителей на них.

— Мы фиксируем рост интереса со стороны бизнеса, речь идет об экономии времени и денег в сравнении с перевозками морским транспортом. Экспортируется самая разнообразная продукция – от продовольствия и бытовой химии до строительных материалов и машиностроительных агрегатов. Такие маршруты в Китай, например, уже действуют из Калужской области и Краснодарского края, рассчитываем, что включение в проект Новосибирской области и Красноярского края позволит увеличить число компаний, которые будут наращивать объемы несырьевого экспорта в Китай, — сказал генеральный директор РЭЦ Андрей Слепнев.

Президент FESCO Александр Исурин подчеркнул, что у компании уже есть действующие сервисы из Красноярска и Новосибирска в провинции Китая через Владивосток, с прошлого года компания отправляет регулярные поезда из Красноярска в Чэнду и Сиань через Казахстан и Монголию.

— Мы рассчитываем, что сотрудничество с РЭЦ и Rail Cargo Logistics-RUS будет способствовать оптимизации логистических схем и росту объемов перевозки грузов в контейнерах, — отметил Александр Исурин.

Директор Rail Cargo Logistics-RUS Александр Баскаков уверен, что развитие экспортного потенциала России – важнейшая задача как для роста экономики страны, так в частности и для всей транспортно-логистической отрасли.

— Уверен, что совместными усилиями с нашими партнерами FESCO и РЭЦ мы сможем добиться повышения объемов российского экспорта и снизить дисбаланс грузопотоков импорт-экспорт. Основной объем экспорта в Китай составляют пиломатериалы, отправляемые из Сибири, и в рамках новых сервисов мы планируем расширять номенклатуру несырьевой продукции, — отметил Александр Баскаков.

Фото6 предоставлено пресс-службой Rail Cargo Logistics-RUS