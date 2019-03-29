С 31 марта аэропорт Толмачёво переходит на летнее расписание

С 31 марта в аэропорту Толмачёво начнёт действовать летнее расписание с открытием новых рейсов, возобновлением сезонных маршрутов и увеличением частоты по ряду направлений. В летнем сезоне новосибирский аэропорт будет обслуживать более 95 направлений. Период летнего расписания продлится до 26 октября, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Отмечается, что в летнем расписании 2019 года увеличится частота выполнения рейсов из Новосибирска на таких магистральных направлениях как Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Хабаровск, Благовещенск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Якутск, Чита, Нерюнгри, Полярный. Традиционно в летний период увеличится частота рейсов на юг России: в Сочи, Симферополь, Анапу. Новыми направлениями летнего расписания станут Новокузнецк, Нижний Новгород, Батуми, Бухара, Гуанчжоу.

— По внутрироссийским направлениям отдельного внимания заслуживает программа развития региональных авиаперевозок партнёра аэропорта Толмачёво авиакомпании S7 Airlines. Её особенностью является активное использование новосибирского аэропорта в качестве стыковочного узла на маршрутах между городами юга России, Восточной Сибири, Севера, Якутии и Дальнего Востока, а также выполнение рейсов на новом для авиакомпании типе воздушных судов Embraer 170. Так в рамках этой программы S7 Airlines продолжит дальнейшее развитие направлений, — рассказали в пресс-службе.

В летнем расписании ожидается увеличение количества выполняемых рейсов на Embraer 170 на 60% по сравнению с летним расписанием предыдущего года. Увеличение частоты рейсов планируется на таких направлениях, как Абакан, Екатеринбург, Тюмень, Омск, Новый Уренгой, Нижневартовск, Сургут, Челябинск, Томск, Братск, Красноярск, Улан-Удэ и др. Часть рейсов (по 11 направлениям) будет выполняться в рамках программы государственного субсидирования авиаперевозок по постановлению Правительства №1242 от 25.12.2013.

В пресс-службе уточнили, что программа государственной поддержки региональных авиаперевозок действует в отношении 19 направлений — Белоярский, Горно-Алтайск, Ноябрьск, Томск, Каргасок, Северо-Енисейск, Стрежевой, Ханты-Мансийск, Когалым, Надым, Кызыл, Нижневартовск, Новокузнецк, Новый Уренгой, Пермь, Сургут, Улан-Удэ, Усть-Кут и Уфа. В софинансировании региональных рейсов в 2019 году как и годом ранее примет участие Правительство Новосибирской области. Направление Новокузнецк появится в маршрутной сети аэропорта впервые за долгий период. Авиакомпания S7 Airlines открывает рейсы в Новокузнецк с 15 апреля.

— Продолжится субсидирование авиаперевозок специальных категорий пассажиров из городов Дальнего Востока в узловые аэропорты Российской Федерации, в рамках постановления Правительства РФ № 215 от 02.03.2018. Программа субсидирования в 2019 году действует с 1 января по 31 декабря 2019 года. На 2019 год в программу была включена дополнительная категория — многодетные семьи. Для аэропорта Толмачёво перечень субсидируемых направлений по постановлению Правительства РФ № 215 от 02.03.2018 включает такие города как Якутск, Владивосток, Хабаровск, Чита, Мирный, Полярный, Магадан, Петропавловск-Камчатский, Нерюнгри, Благовещенск и Норильск, — рассказали в пресс-службе аэропорта.

С наступлением весенне-летнего периода аэропорт Толмачёво продолжит обслуживать более 19 направлений в страны СНГ. Рейсы авиакомпаний-партнёров будут выполняться в Алматы, Нур-Султан (Астана), Шымкент, Усть-Каменогорск, Душанбе, Худжанд, Наманган, Караганду, Ереван, Фергану, Бухару (направление открыто с 20 марта) и другие города. Планируется увеличение частоты рейсов в Алматы, Нур-Султан (Астана), Ош, Душанбе, Худжанд, Ташкент, Усть-Каменогорск, Наманган, Караганду. Также авиакомпания S7 Airlines с 23 июня возобновляет сезонный прямой рейс в Тамчы (Иссык-Куль) и Павлодар.

Новым направлением на международных воздушных линиях дальнего зарубежья в летнем периоде станет Гуанчжоу (открытие с 21 мая, 2 рейса в неделю). Продолжится выполнение рейсов в Токио, Дюссельдорф, Прагу, Франкфурт, Шанхай, Урумчи, Ларнаку.

В летнем расписании планируется большая программа выполнения чартерных авиаперевозок в Анталью. Новым перевозчиком на направлении Новосибирск – Анталия станет авиакомпания I Fly (рейсы будут выполняться 2 раза в неделю на Аirbus 330). Авиакомпания Nordwind также будет выполнять в этом сезоне рейсы в Анталию на Аirbus 330. Продолжится выполнение сезонных регулярных и чартерных полётов в Ларнаку, Ираклион и в Юго-Восточную Азию — Нячанг, Фукуок, Санью, Пхукет, Утапао и Бангкок. Возобновятся чартерные направления Даламан и Хаммамет.

В настоящее время аэропорт Толмачёво проводит подготовку к работе в весенне-летний период (ВЛП). Подготовка к работе в ВЛП завершится к концу апреля.

Фото: Gensa Gensa