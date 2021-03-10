Региональная выставка франшиз «Франчайзинг в регионы» пройдет в Новосибирске

Региональная выставка-конференция пройдет 11 марта 2021 года по адресу ул. Вокзальная магистраль д.1 . Вход свободный. Организатор выставки, лидер франчайзинговых мероприятий в регионах, компания Franch регион. Генеральный партнер, компания Metro Cash&Carry, сеть продуктовых магазинов “Фасоль”, специально для посетителей выставки подготовила выгодное предложение на покупку своих франшиз.

Региональные экспозиции франшиз – отличный способ узнать о всех возможностях бизнеса на данной территории. Такие мероприятия всегда пользуются спросом, высокий поток посетителей позволит участникам результативно презентовать свои бизнес-модели. Франчайзеры представят свои концепции из отраслей: общественного питания, грузоперевозок, автомоек, экспресс-доставок, общепита и другого.

В рамках конференции спикеры презентуют на экране свои предложения, а также покажут образцы продукции. Профессиональные мастер-классы пройдут на темы: правовых вопросов заключения договора между франчайзером и франчайзи, вопросов индивидуализации товаров и услуг, затронут темы выбора и раскрутки франшизы на месте. Выставки от Franch регион – это площадка заинтересованных потенциальных франчайзи и только ведущие франшизы мирового уровня.

Вход свободный. Начало регистрации в 9.30.

В 2021 году выставки запланированы: Воронеж (27 апреля), Екатеринбург (27 мая), Симферополь, Крым — (30 июня), Сочи — (25 августа), Алматы, Казахстан — (7 сентября), Нур-Султан, Казахстан -(9 сентября), Минск, Беларусь — (12 октября), Пермь- (9 ноября), Казань — (30 ноября), Санкт- Петербург — (9 декабря).

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