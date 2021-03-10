Легендарный ансамбль «Берёзка» выступит в Новосибирской филармонии

«Берёзка» больше 70 лет своим творчеством рассказывает миру, что такое красота неувядаемой русской природы, приобщает молодёжь к великим истокам, сокровищнице отечественной культуры и искусства. Выступления «Берёзки» видели десятки миллионов зрителей. Концерты Ансамбля всегда сопровождаются триумфальным успехом не только в России, но на всех континентах планеты.

Концерт ансамбля «Весенний хоровод» в Новосибирске продемонстрирует лучшие хореографические номера в постановке основателя, легендарного балетмейстера коллектива Надежды Надеждиной: «визитная карточка» –хороводы «Берёзка», «Весенний», «Цепочка», шуточный танец «Топотуха», танцевальные сцены «Холостяки», «Балагуры». Их дополнят танцы и пляски в постановке Миры Кольцовой: девичьи хороводы «Реченька», «Колокольцы», кадриль «Хохломская скамейка», шуточный танец «Комарик» и другие. Русские девичьи хороводы, знаменитый «плывущий шаг», шумные плясовые и кадрили, богатство национальных костюмов и красочность музыкального сопровождения делают выступления этого коллектива великолепным праздником народного искусства.

Проект проходит при поддержке Министерства культуры РФ в рамках федеральной программы «Большие гастроли».