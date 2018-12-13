Региональное правительство ликвидировало АО «Экооператор»

Распоряжение о ликвидации акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности Новосибирской области подписал губернатор региона Андрей Травников.

— Руководствуясь статьей 61 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Законом Новосибирской области от 06.07.2018 № 271-ОЗ «Об управлении и распоряжении государственной собственностью Новосибирской области», на основании решения комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Законодательного Собрания Новосибирской области от 17.10.2018: Ликвидировать акционерные общества, акции которых находятся в государственной собственности Новосибирской области, — говорится в распоряжении.

Согласно документу, ликвидации подлежат АО «Экоооператор» (доля правительства 93,75 %), АО «Краснозерский лесхоз» (доля — 100%), АО «Венгеровский лесхоз» (доля — 100%) и АО «Барабинский лесхоз» (доля — 100%).

Напомним, АО «Экооператор» создано в конце 2015 года. В состав совета директоров компании входят депутаты Заксобрания Дмитрий Козловской и Олег Сметанин.

Фото: Юлия Данилова