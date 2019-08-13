Региональные автовокзалы подключаются к агрегаторам

— С автовокзалом Новосибирска и Новосибирской области мы работаем больше года. За это время мы достигли договоренности относительно поддержки продаж только легальных перевозчиков, отправляющихся исключительно с легальных автовокзалов и автостанций. Мы наладили плотное сотрудничество и совместно ведем работу по привлечению пассажиров на вокзалы и в автобусы перевозчиков, — сообщил в ответ на запрос InfoPro54 заместитель исполнительного директора сервиса Туту.ру Сергей Николаев.

Собеседник подчеркнул, что сервис работает и продает билеты на рейсы только тех перевозчиков, у которых заключены договоры с автовокзалом и которые внесены в его базу.

Председатель совета директоров и собственник ООО «Автосервис» (оператор новосибирского автовокзала) Андрей Гудовский подтвердил корреспонденту InfoPro54, что автовокзал напрямую работает с двумя агрегаторами: Busforи ARTmark— бренд e-traffic(через второго сотрудничает с сервисом Туту.ру).

— Наше ключевое требование при сотрудничестве: полный отказ партнера от продажи билетов на рейсы нелегальных перевозчиков. Если его это не устраивает, то мы договор не заключаем, либо разрываем сотрудничество, — говорит Гудовский. — Именно поэтому от работы с одним партнером мы уже отказались, но сейчас ведем переговоры еще с одним автобусным агрегатором, а также с сервисом BlaBlaCar. На следующей неделе у нас будет встреча с представителями BlaBlaCar, где мы планируем обсудить тему борьбы с нелегалами. Опыт взаимодействия у нас уже есть. Сейчас хотим вывести его на новый уровень: договориться об обмене информацией о нелегальных перевозчиках и блокировке их предложений.

Продажа билетов на рейсы нелегальных перевозчиков, по словам собеседника InfoPro54, — проблема многих агрегаторов. С одной стороны, их можно понять, так как такие продажи приносят онлайн-сервисам дополнительный доход. С другой — добросовестные перевозчики оказываются в неконкурентных условиях. Им нужно платить налоги, организовывать условия труда для водителей, предрейсовые осмотры, устанавливать системы ГЛОНАСС, соблюдать закон о транспортной безопасности, требования антитеррористического законодательства и т.д. У нелегалов таких затрат нет, поэтому они демпингуют с ценами на билеты.

Для Новосибирска проблема «серых» перевозчиков очень актуальна, особенно на маршрутах из Средней Азии. За год в нашу область из этого региона приезжают около 200 тысяч пассажиров. Не исключено, что часть из них не регистрируется.

— Агрегаторы сами должны быть заинтересованы в борьбе с нелегалами. Проверять документы партнеров, которые регистрируются в их базе. Мы, в свою очередь, постоянно проводим рейды по борьбе с недобросовестными участниками рынка. С участием правоохранительных структур и представителей федеральных органов власти, — поясняет Андрей Гудовский.

По оценкам Гудовского, пока через сайты-агрегаторы продаются только 10-11% билетов по маршрутам новосибирского автовокзала. Для сравнения: в год через автовокзал проходят около 1,6 млн пассажиров.

В Туту.ру цифры по количеству проданных через сервис билетов назвать отказались, но эксперты направления «Туту Автобусы» проанализировали продажи билетов на автобусы из Новосибирска с датой поездки с 1 июня по 1 сентября 2019 года. Почти 90% билетов на междугородние автобусы приходятся на маршруты внутри России.

Этим летом самым популярным внутренним маршрутом является Новосибирск–Барнаул. На его долю приходятся 20% всех купленных билетов. Далее идут Томск (18,4%) и Новокузнецк (17,5%). В топ-10 маршрутов также входят рейсы в такие города, как Бийск, Кемерово, Белокуриха, Рубцовск, Белово, Яровое и Горно-Алтайск. Стоимость билетов варьируется от 699 до 1449 рублей. Средний возраст новосибирца, который едет на автобусе по России, — 36 лет, а за границу — 33 года. При этом женщины любят поездки на автобусе больше, чем мужчины, отмечают в компании.

Среди заграничных маршрутов новосибирцы выбирают поездки в Казахстан. Туда едут более 90% всех пассажиров, которые направляются на автобусе за рубеж. 37,9% пассажиров направляются в Усть-Каменогорск, по 20,5% — в Семей и Караганду, 8,7% — в Павлодар.

— Если брать статистику Туту.ру за первое полугодие 2019 года, то в топ-50 самых популярных автобусных маршрутов по России попали два рейса из Новосибирска. Это Новосибирск–Барнаул и Новосибирск–Томск. А в зарубежном топе находятся два рейса в Казахстан: Новосибирск–Усть-Каменогорск и Новосибирск–Семей, — добавляет Николаев.

Собеседник редакции отметил, что сервис готов работать и с новым автовокзалом города, который будет расположен на Гусинобродском шоссе и планируется к открытию в конце 2019 года.

— Если новый автовокзал будет официально внесен в реестр и начнет отправлять легальные рейсы по картам маршрутов, то не исключаем такую возможность. Все зависит еще и от воли самого вокзала, — пояснил он.

Андрей Гудовский отметил, что если в качестве дополнительного канала продаж агрегаторы будут интересны и новому автовокзалу, то оператор будет активно продавать билеты через свои автокассы, а также через субагентскую сеть.

Напомним, сейчас в Министерстве транспорта РФ создана группа, занимающаяся разработкой требований к Единой системе контроля и автобусного электронного билета. Эта тема рассматривалась в середине июля на Госсовете. Единая федеральная система мониторинга и контроля перевозок пассажиров автобусами в междугородном сообщении должна быть создана к 1 января 2020 года. В конце июня губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на заседании Госсовета по вопросам развития сети автомобильных дорог и обеспечения безопасности дорожного движения предложил обязать Роскомнадзор блокировать сайты с билетами на автобусы нелегальных перевозчиков.

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