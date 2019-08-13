Застройщики хорошо подготовились

По данным на 1 августа региональный Росреестр зарегистрировал 18591 договор участия в долевом строительстве, это на 30% больше, чем за 7 месяцев прошлого года – 14249 договоров. За аналогичный период 2017 года было зарегистрировано 13562 договора долевого участия, это на 27% меньше, по сравнению с показателями отчетного периода, констатирует пресс-служба управления Росреестра по Новосибирской области.

В тоже время, в июле текущего года управление зарегистрировало 1740 договоров, это на 34% меньше, чем в июле 2018 года — 2621 договор, и на 29% меньше, чем в июле 2017 года — 2430 договоров.

Количество зарегистрированных в июле договоров долевого участия снизилось почти в 3 раза по сравнению с количеством договоров, зарегистрированных в июне — 5057. Эксперты Росреестра объясняют эту динамику вступлением в силу изменений в закон, регулирующий строительство многоквартирных жилых домов и устанавливающий порядок участия в долевом строительстве, по которому участниками долевого строительства должны быть внесены денежные средства на счет.

В июле управление зарегистрировало 101 договор долевого участия, по которому участниками долевого строительства должны быть внесены денежные средства на счет эскроу. Всего за 7 месяцев текущего года зарегистрировано 249 таких договоров.

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