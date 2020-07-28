Региональный центр волейбола примет спортсменов осенью этого года

Уровень готовности регионального центра волейбола составляет почти 90%, сообщили в пресс-службе правительства области.

— У меня, как у требовательного заказчика, есть возможность сравнивать с другими объектами. Здесь все как обычно: в графике, но в последний день. С учетом того, что сезон не за горами, в сентябре стартует Чемпионат, подрядчику следует напрячься, приложить усилия, чтобы у требовательного заказчика создалось ощущение удовлетворения, радости от завершения большого проекта, — отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

По словам министра строительства Новосибирской области Ивана Шмидта, к настоящему моменту уже завершены общестроительные работы по блок-секции № 2, а также работы по строительству наружных инженерных сетей, трансформаторных подстанций, дизель-электростанции, индивидуального теплового пункта, канализационной насосной станции, ливневой канализации с локальными очистными сооружениями, молниезащиты; проведено устройство подпорных стенок, ограждения и освещения территории, берегоукрепление озера.

Отмечается, что близки к завершению и общестроительные работы по блок-секции № 1. Сейчас на объекте идут отделочные работы помещений, монтаж и пуско-наладка инженерных систем. Пуско-наладочные работы планируют завершить в августе.

Кроме того, в августе завершатся и сезонные работы по благоустройству территории (включая установку малых архитектурных форм, флагштоков, озеленение территории), устройству проездов и тротуаров. Для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности выполнен монтаж здания контрольно-пропускного пункта, идет монтаж билетно-пропускной системы.

Закуплено и завезено на объект монтируемое технологическое оборудование для оснащения пищеблока и прачечной (холодильное оборудование, кофемашины, посудомоечные и стиральные машины, парогенераторы и т.д.).

Как сообщил заместитель генерального директора НП ВК «Локомотив-Новосибирск» Александр Гаврилов, уже 3 октября на волейбольной арене нового центра запланирован розыгрыш Суперкубка России в матче 2-го тура чемпионата России. Трофей оспорят «Локомотив» и «Зенит-Казань».

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области