PR-менеджерам в Новосибирске предлагают зарплату в 40 000 рублей

За первое полугодие 2020 года количество вакансий в области PR составило 26% от общего числа предложений в сфере «Маркетинг/Реклама/PR» в Новосибирске. Компании приглашают на работу специалистов по связям с общественностью, контент-менеджеров, SMM-менеджеров, контент-мейкеров, бренд-менеджеров, сообщили в пресс-службе HeadHunter.

— Роль специалиста по связям с общественностью уже сейчас многофункциональна, и в ближайшем будущем эта тенденция только усилится. Навыки в digital-направлениях стали одним из основных требований к пиарщикам. Сегодня они не только ведут работу со СМИ и генерируют новостные поводы, но и занимаются копирайтингом, аналитикой, ведут аккаунты компаний в социальных сетях, осуществляют информационное наполнение сайтов компаний, работают в направлении внутренних корпоративных коммуникаций. Без знания всех тонкостей SMM и digital PR-специалисту не стать востребованным профессионалом, поэтому, необходимо максимально быстро осваивать новые технологии, — отмечает руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь Асель Сейлова.

Чаще всего профессиональных PR-специалистов ищут новосибирские компании из отрасли информационных технологий (16%), СМИ, маркетинга, рекламы и BTL (11%), розничной торговли (11%). Соискатели с опытом от года до трех лет требуются в 61% вакансий, 15% работодателей готовы трудоустроить специалистов без опыта. Доля вакансий, предлагающих варианты удаленной занятости, составляет 8%.

— По данным hh.индекса, сегодня конкуренция в сфере «Маркетинг/Реклама/PR» в Новосибирске — 5,4 резюме на вакансию (умеренный уровень), по сравнению с маем она снизилась на 1,2 пункта. Если сравнивать с прошлым годом, то, напротив, наблюдается увеличение числа соискателей, претендующих на вакансии в данной профобласти – в 2019 году конкуренция составляла 2,8. Число резюме кандидатов выросло на 1% в июне по отношению к маю, и на 27% в сравнении с июнем 2019 года. Рост конкуренции связан, прежде всего с тем, что данная профессиональная сфера оказалась в числе первых, кто ощутил на себе влияние событий весны 2020 года. В марте по отношению к февралю число вакансий в Новосибирске снизилось на 13%, в апреле было самое глубокое падение: -26% к марту, в мае: -24% к апрелю и -40% к маю прошлого года. В июне произошел значительный рост в отношении мая: +23%, но по сравнению с июнем 2019 года число предложений уменьшилось на 34%, — отмечает Асель Сейлова.

За первое полугодие 2020 года средняя предлагаемая заработная плата PR-специалиста в Новосибирске составила 40 000 рублей, что на 10 000 больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Фото: pixabay.com, автор- FirmBee