Региональный минздрав обратился к производителю медицинских масок с просьбой увеличить их выпуск

Защитные медицинские маски, которые всегда, даже в самый пик эпидемии гриппа, в изобилии лежали на полках аптек, сегодня – дефицит, сообщили в минздраве Новосибирской области.

Отмечается, что аптечные сети – самостоятельные бизнес-структуры, они не подведомственны региональному министерству здравоохранения. Проверки ассортимента и ценовой политики аптек – это полномочия антимонопольной службы и контрольно-надзорных органов.

— В свою очередь Минздрав тоже обеспокоен возникшими перебоями с поставками медицинских масок, так как они необходимы ежедневно и в большом количестве для персонала лечебных учреждений. Поэтому мы уже обратились к новосибирскому предприятию-производителю защитных масок с просьбой увеличить их выпуск, — пояснил сегодня министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

По мнению руководителя Минздрава, повышенный спрос на маски – явление закономерное, обусловлено информацией о вспышке коронавирусной инфекции в Китае.

— Но в этой истории, несомненно, есть и плюс: новосибирцы оценили значение масок, и сегодня, когда в регионе начался сезонный подъём заболеваемости гриппом и ОРВИ, всё больше людей при первых признаках простуды надевают это средство защиты, чтобы не подвергать опасности заражения окружающих, — говорится в сообщении.

Фото: Фотобанк Moscow-Live.ru