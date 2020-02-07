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Коммунисты — за списки, единороссы хранят интригу

От обсуждения скандального предложения по изменению системы избрания депутатов горсовета следующего созыва и голосованию по нему не уйти ни тем, ни другим.
  • 07/02/2020, 10:01
Автор: Евгения Серёгина
Коммунисты — за списки, единороссы хранят интригу
«Если я скажу, что пойду по 35 округу, его разрежут пополам».

Последний раз в рамках комиссии горсовета Новосибирска по местному самоуправлению депутаты обсудили предложения общественных активистов по изменениям в Устав города, которые прошли общественные слушания. Теперь, согласно законодательству, эти предложения должны быть приняты или не приняты на предстоящей 12 февраля сессии горсовета. Для их принятия требуются голоса 34 народных избранников из 50. Отыграть назад их рассмотрение на сессии, как следует из доклада начальника управления по правовым и экономическим вопросам горсовета Новосибирска Ольги Кондратенко, не получится.

 Принимать решение нужно в двух чтениях: институт публичных слушаний не предусматривает изменения проекта и внесения поправок,  сообщила Кондратенко.

Напомним, что одно из предложений, внесенных общественником Александром Горевым, касалось упрощения процедуры возможного отзыва мэра Новосибирска и отдельных депутатов горсовета. Для этого активист предлагал снизить число требуемых подписей избирателей с 10% до 5% от их общего числа для инициирования процедуры голосования.

Другое предложение, внесенное жительницей Новосибирска Татьяной Брылевой, касалось изменения системы выборов депутатов со смешанной на мажоритарную. Если данное предложение получит поддержку необходимых 34 голосов, то из следующего созыва исчезнут депутаты, избранные по партийным спискам. Соответственно, произойдет и перенарезка избирательных округов. Напомним, что в нынешнем созыве горсовета Новосибирска работают 40 одномандатников и 10 списочников.

Как сообщила Кондратенко, в случае положительного решения и вступления его в силу совету депутатов отводится срок 30 дней, чтобы утвердить новую схему округов. Если горсовет ее не утвердит, то такую ответственность, согласно нормам федерального законодательства, возьмет на себя избирательная комиссия Новосибирска, после чего в срок с 14 по 24 июня она должна будет принять решение о назначении выборов.

Предложение Горева на комиссии практически не обсуждалось. По предложению Брылевой представители фракции КПРФ уже сформировали и озвучили свою консолидированную позицию — голосовать против.

 Все понимаем, что не будем соответствовать тем округам, где депутат уже работает,  говорит руководитель фракции КПРФ, вице-спикер горсовета Ренат Сулейманов.  Это решение не в интересах ни одного из сидящих здесь депутатов. Если кто-то думает, что может поправить партийный рейтинг или изменить соотношение сил, то это приведет к ровно обратному результату. Перетасовка всей структуры предстоящих выборов откроет ящик Пандоры и спровоцирует войну всех против всех. Обращаюсь, в первую очередь, к коллегам из «Единой России». Это невыгодно никому из субъектов политического процесса. Наша фракция вчера рассматривала этот вопрос и приняла решение по консолидированному голосованию против.

Еще один аргумент, озвученный коммунистами против изменения системы формирования будущего созыва, связан с тенденцией менять избирательное законодательство перед каждыми новыми выборами.

 Когда в свое время меняли одномандатную систему на списочную, какая аргументация была?  обратился к руководителю фракции единороссов Дмитрию Асанцеву еще один депутат от фракции коммунистов Валерий Науменко.  Когда вы были ближе к истине? Без решения «Единой России», руководителем которой вы являетесь, этот вопрос не будет поставлен и принят. Я тогда не застал эти аргументы. Где вы были ближе к реальности? Пятнадцать лет подряд устав меняется перед каждыми выборами. В 2005 году — одно, в 2010  другое. Пришли играть в шахматы, но стали играть в Чапаева.

В свою очередь, единороссы упрекнули коммунистов в том, что КПРФ тоже не привыкать менять свою позицию на прямо противоположную. В качестве примера уже упомянутый Дмитрий Асанцев привел аргументы депутатов прошлых созыва «за» выборы мэра в два тура до того, как лидер реготделения КПРФ Анатолий Локоть занял эту должность, и категорическое «против» после.

Сами единороссы открещиваются от данной инициативы, ссылаясь на представителей общественности. Собственную позицию они пока не озвучивают.

 Свое мнение выражу на сессии,  говорит Асанцев.  Сейчас выражу мнение многих присутствующих. Как следует из внешних источников, рейтинг всех партий падает. Недавно смотрел видео блогера Тимура Ханова о том, как обычные люди видят избирательную систему в Новосибирске. Все, кого он опрашивал, говорили, что предпочитают выбирать персонально. Закончил он опрос словами о том, что продолжать нет смысла. Поле для полемики очень большое, но решение примем на сессии.

У представителей несистемной оппозиции, накануне на пресс-конференции заявивших о готовности принять участие в выборах горсовета, мнения относительно перенарезки округов разнятся.

 Когда я заявил, что через горсовет отправлю Анатолия Евгеньевича на пенсию, первый вопрос, который мне задали: по какому округу я пойду в горсовет,  рассказал на встрече с журналистами экс-кандидат на пост мэра Новосибирска Сергей Бойко, зарегистрированный как самовыдвиженец.  У партии «Единая Россия» есть нехорошая привычка  менять избирательное законодательство к каждым выборам. Каждые выборы в горсовет и заксобрание проходят по новому закону, новым правилам. Если я скажу, что пойду, к примеру, по 35 округу, завтра его разрежут ровно пополам.

Другой представитель оппозиционных сил  руководитель общественной организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов  отмечает определенный плюс в увеличении числа округов с 40 до 50.

 Моя позиция: в Новосибирске должно быть 50 округов, а не 40,  говорит общественник.  Когда округа будут меньше, их будет проще обойти, познакомиться с избирателями. Многие из нашей коалиции уже известны на территории, где живут, работают, занимаются решением проблем.

Напомним, что выборы депутатов горсовета Новосибирска пройдут в сентябре 2020 года. Сейчас из 50 депутатов в составе фракции «Единая Россия»  33, КПРФ  12, ЛДПР  2, «Справедливая Россия»  1, независимых депутатов  2.

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