Регионы поправляют полномочия КСП

По предложению депутатов Государственной Думы, в том числе от Новосибирской области, в законодательные органы субъектов Федерации РФ направлен на рассмотрение федеральный законопроект, регулирующий деятельность контрольно-счетных органов, в первую очередь, на региональном уровне. Как сообщил зампредседателя комитета заксобрания по бюджету Валентин Сичкарев, очень много предложений к рассматриваемому законопроекту из Новосибирской области.

— Елена Гончарова (Председатель КСП Новосибирской области. — Ред.) активно участвовала в разработке этого законопроекта, — сообщил он, предваряя рассмотрение законопроекта перед вынесением его для утверждения на сессию.

По информации Контрольно-счетной палаты Новосибирской области, озвученной ее председателем, основная часть рекомендуемых изменений корреспондирует уже действующие нормы, предусмотренные в федеральном законе о Счетной Палате, Бюджетном кодексе и законе о контрактной системе. Так, ряд предлагаемых изменений заключается в сближении перечня и формулировок полномочий контрольно-счетных органов субъектов РФ и полномочий Счетной Палаты РФ и нормами Бюджетного кодекса.

— Из новых полномочий добавляется экспертиза законов субъекта РФ и муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов бюджета, контроль за государственным и муниципальным долгом, — сообщает Гончарова. — Также предполагается предусмотреть полномочия в сфере закупок, осуществляемых проверяемыми организациями. В качестве дополнительного изменения к полномочиям КСП предлагается оценка результатов социально-экономического развития.

Кроме того, по словам председателя КСП, на основе положений закона о Счетной Палате уточняются формулировки полномочий в проведении экспертиз проектов бюджета, правовых актов, касающихся расходных обязательств, и проверка бюджетов муниципальных образований. Полномочия подготовки информации в ходе исполнения бюджета предлагается дополнить проведением оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения бюджета в финансовом году.

— В перечень предлагаемых изменений также вошел блок предложений по взаимодействию со Счетной Палатой РФ в соответствии с законом о Счетной Палате, — рассказывает Гончарова. — У нас нет вертикали, блок определяет соглашение о сотрудничестве. В законе предлагается включить норму о праве законодательных органов субъектов РФ обращаться в Счетную Палату РФ для заключения о кандидатурах на должность председателя КСП субъекта РФ. Также законом предлагается исключить нормы, регулирующие права Счетной Палаты РФ по взаимодействию с контрольно-счетными органами. Вместо этого предлагается предусмотреть норму о праве представительных органов обращаться в Счетную Палату РФ.

При этом одним из немаловажных блоков изменений станут корректировки, уточняющие перечень организаций, объектов контроля.

— Сейчас объектами контроля являются органы государственной власти и местного самоуправления, соответствующие организации и иные лица, — сообщает председатель КСП. — Но чтобы проверить их, мы должны заходить через ГРБСы — только к получателям субсидии и только в том случае, если соглашения о предоставлении субсидий предусмотрены в одном из внешних вариантов контроля.

Пока, по слова Елены Гончаровой, представленный законопроект еще не является окончательным, возможны и последующие корректировки федерального уровня, которые будут рассмотрены между его чтениями в Госдуме РФ. Что касается регионального уровня, то, даже проголосовав за вынесение законопроекта на сессию заксобрания, депутаты пока не торопятся с его оценкой.

— Хотим посмотреть, как это отразится на практике, — говорит Валентин Сичкарев. — Федеральный закон в себя вобрал накопленные за много лет предложения. В первую очередь, это расширяет возможности КСП по проверкам. Она может их осуществлять дистанционно, выходить на те предприятия, куда раньше не могла заходить. КСП сможет больше внимания уделить своим аналитическим предложениям. По мере появления новых возможностей будем смотреть, как их использовать.

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