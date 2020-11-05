Регионы Сибири продлевают школьные каникулы

Губернатор Омской области Александр Бурков внес изменения в распоряжение №19-р от 17 марта 2020 года. В общеобразовательных организациях каникулы продлеваются до 13 ноября при пятидневной учебной неделе и до 14 ноября при шестидневке, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно документу, с 5 по 15 ноября реализация дополнительных общеобразовательных программ будет проходить в дистанционном формате.

— С 9 по 22 ноября обучение в колледжах и вузах также будет проходить в дистанционном формате за исключением реализации программы переобучения лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции, а также проведения практических занятий по вождению транспортных средств и подготовке частных охранников с соблюдением всех санитарных норм, — добавили в пресс-службе.

Также, с 9 по 22 ноября приостанавливаются тренировочные процессы в государственных и муниципальных организациях, за исключением тренировок членов спортивных сборных РФ и Омской области.

Кроме этого, несовершеннолетним гражданам запрещено находиться в торгово-развлекательных центрах, кинотеатрах, на обьектах общественного питания без сопровождения родителей или законных представителей.

По данным регионального минздрава, на 4 ноября в Омской области выявлено 16590 случаев заражения коронавирусом. При этом за последние сутки инфекция выявлена у 205 человек. Скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19 445 жителей региона.

Аналогичное решение, скорее всего, будет принято и в Новосибирской области. По поручению оперативного штаба по противодействию коронавирусу 3 ноября в правительстве региона в режиме видеосвязи прошло совещание с представителями общественности, родительских комитетов, педагогов, директоров образовательных организаций и органов власти всех муниципалитетов Новосибирской области об организации учебного процесса в новосибирских школах.

Заместитель губернатора Сергей Нелюбов предложил участникам совещания обсудить две модели продолжения учебного процесса после каникул, которые завершаются 9 ноября. Первая модель – продление каникул до 15 ноября, затем, с 16 ноября, к учебе в очном формате приступают с 1 по 5 классы, 11 классы и малокомплектные школы, а 6-10 классы будут учиться в дистанционной форме. Другая модель предусматривает: с 9 ноября продолжение каникул для 1-5 классов и учебу в дистанционной форме для 6-11 классов, а с 16 ноября – переход к формату первой модели. Предлагаю обсудить, высказать мнение и прийти к общему решению.

Большинство участников высказались в поддержку первой модели, которая предполагает продление каникул до 15 ноября, а затем, с 16 ноября, к учебе в очном формате приступят с 1 по 5 классы, 11 классы и малокомплектные школы, а 6-10 классы будут учиться в дистанционной форме, сообщила пресс-служба правительства региона. По данным оперативного штаба, на утро 5 ноября в регионе выявлено 18 205 случаев коронавирусной инфекции (+180 за сутки), в том числе у 1 162 детей. 14 953 пациента выписаны с выздоровлением (+133 за сутки). Согласно сводке, скончались еще шесть пациентов, в отделениях реанимации находятся 128 человек. На ИВЛ – 30 пациентов.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области