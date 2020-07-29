Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности ПСБ до уровня ruAA

Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен сильными рыночными позициями, адекватным запасом по капиталу и сильной ликвидной позицией, указывает агентство.

Ключевым фактором, влияющим на рейтинг, агентство называет увеличение роли ПСБ для правительства РФ вследствие роста масштабов бизнеса банка и законодательное закрепление его в качестве опорного банка для оборонно-промышленного комплекса.

Уровень корпоративного управления соответствует масштабам деятельности банка и поставленным перед ним стратегическим задачам, что проявляется в улучшении показателей рентабельности и качества активов банка, отмечает «Эксперт РА».

— Повышение рейтинга подтверждает эффективность бизнес-модели и возросший статус банка. Это важный сигнал для наших клиентов и инвесторов о том, что банк усиливает рыночные позиции, повышает операционные результаты даже в непростых экономических условиях. Значимость ПСБ для государства увеличивается – мы вышли на лидирующие позиции как с точки зрения сопровождения расчетов по гособоронзаказу, так и по объемам кредитования предприятий отрасли. Одновременно с этим банк наращивает бизнес и в других сегментах – обслуживании розничных клиентов, малого и среднего бизнеса, — прокомментировал Евгений Смирнов, главный финансовый директор ПСБ (ПАО).

Пресс-релиз «Эксперт РА» по рейтинговому действию опубликован по ссылке.

Фото предоставлено пресс-службой банка