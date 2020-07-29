ТЭЦ СГК в Новосибирске снизили объемы производства за первое полугодие на 1/10

Новосибирская область

По итогам первого полугодия 2020 года Сибирская генерирующая компания (СГК) снизила объемы отпуска тепла в Новосибирске на 12% или на 926 тысяч гигакалорий (Гкал) в сравнении с аналогичным показателем прошлого года. Абсолютный показатель составил 6 798 тысяч Гкал против 7 724 тысяч Гкал год назад.

По всем источникам — пяти ТЭЦ и тридцати одной котельной СГК, снижение отпуска тепловой энергии определили более теплые погодные условия и раннее окончание отопительного сезона в Новосибирске — 23 апреля, тогда как, например, в 2019 году — 10 мая.

Чуть меньшее снижение, на 10% или на 581 млн киловатт-часов (кВтч) — по выработке электроэнергии пятью ТЭЦ Новосибирской области. Суммарно станции выработали за полгода 5 млрд 255 млн кВтч (в 2019 году за этот же период показатель составил 5 млрд 836 млн кВтч). Загрузку основного оборудования станции производили в соответствии со стратегией работы на оптовом рынке электрической энергии и мощности (ОРЭМ) и с заданным температурным графиком тепловых сетей.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в объединенной энергосистеме Сибири в течение первого полугодия 2020 года несли ГЭС — таковы данные филиала АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Сибири». Выработка гидроэлектростанций составила 54 млрд 594 млн кВтч, что на 16,4% больше, чем в январе — июне 2019 года.

Регионы присутствия СГК

В целом Сибирская генерирующая компания во всех регионах присутствия в первом полугодии произвела 31 млрд кВтч электрической энергии и увеличила выработку на 20% за счет присоединения Рефтинской ГРЭС. Без учета нового актива она снизилась на 17% и составила 21,5 млрд кВтч.

Значительное сокращение выработки электроэнергии в июне произошло на Назаровской ГРЭС, Абаканской ТЭЦ, Новосибирской ТЭЦ-3, Томь-Усинской ГРЭС и Кемеровской ГРЭС. Основная причина в том, что цены на рынке электроэнергии в этот период были ниже себестоимости производства на этих станциях. Ключевыми факторами снижения стоимости электроэнергии на рынке стали сокращение потребления электроэнергии, увеличение выработки дешевой электроэнергии гидроэлектростанциями — в условиях повышенной приточности в водохранилища сибирских ГЭС.

Выработка тепловой энергии на станциях СГК по итогам шести месяцев текущего года снизилась на 9,3% и составила 22 млн Гкал. В июне предприятия СГК выработали 1 млн Гкал тепловой энергии, что соответствует прошлогоднему уровню.

Подробнее о производственных итогах СГК в первом полугодии 2020 года — на портале СГК Онлайн.

Фото: пресс-служба СГК