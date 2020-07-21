Реконструкция ДК «Академия» начнется в 2022 году

Проект реконструкции здания ДК «Академия» представят к 19 ноября, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска. В обсуждении проекта будут принимать участие жители Академгородка и архитекторы.

В мэрии рассказали, что проект реконструкции ДК «Академия» был разработан в 2012 году. Тогда его не удалось реализовать из-за размеров участка – проект был рассчитан на большую площадь. Мэрия города Новосибирска добивалась передачи земли вокруг дома культуры. Землю передали, однако за это время проект реконструкции здания устарел.

— Сейчас земля передана муниципалитету. Можно было просто обновить старый проект, но прошло уже достаточно времени, и он устарел – появились новые технологии в строительстве и архитектуре, новые запросы у людей. Прежде чем обновлять проект, мы хотим провести в Академгородке большой воркшоп с жителями и архитекторами, чтобы узнать их мнения, что они хотят видеть в ДК «Академия, — отметила заместитель мэра – начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова.

По ее словам. в 2021 году будет разработана проектно-сметная документация, а в 2022 году начнется реконструкция. Финансирование планируется в рамках проекта «Академгородок 2.0».

Фото из официальной группы ДК «Академия» Академгородок ВКонтакте